15 bin kadın ‘Dijital benim işim’ diyecek

Yayınlanma: 25.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.10.2024 - 04:00

Vodafone Vakfı ile MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan “Dijital benim işim” projesinin yeni döneminde deprem bölgesindeki 11 ilde 11 dijital sınıf açıldı. Bu illerde toplam 15 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında kadınlara “dijital okuryazarlık ve pazarlama” eğitimleri verilecek. Bu sayede ürettikleri ürünleri internet üzerinden yurtdışındaki alıcılarla buluşturacaklar.

Projeyle son 4 yılda 21 ilde 35 bin kadına eğitim verilirken 43 milyon TL’yi aşkın sosyal değer elde edildi. Eğitimlerini tamamlayan 86 kadın Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri’nde istihdam edilirken, dijital pazarlama kampanya yarışmalarında dereceye giren 9 kadına 80 bin TL “can suyu” sermayesi sağlandı. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Projemiz kadınların yalnızca dijital bilgi ve becerilerini artırmıyor, aynı zamanda özgüven ve motivasyonlarını artırıyor. Ayrıca her 1 TL’lik yatırımın 14 TL sosyal değer oluşturduğunu gördük” diye konuştu.