172 günlük mücadele sonuca ulaştı: Polonez işçilerinin direnişinde kazanım

Sendikaya üye olmaları üzerine işten çıkarılmaları nedeniyle 6 aydır eylemde olan Polonez işçisi için yapılan toplantıda, işveren ile sendika temsilcisi arasında uzlaşma sağlandığı duyuruldu.

172 günlük mücadele sonuca ulaştı: Polonez işçilerinin direnişinde kazanım
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 14:31

İstanbul Çatalca'da bulunan Polonez fabrikasında çalışırken sendikaya üye oldukları için işten atılan ve aylarca direnen işçilerin mücadelesi kazanımla sonuçlandı.

Polonez işçilerinin direnişlerinin 172'inci gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Tekgıda-İş Sendikası bugün toplantı yaptı. 

Toplantıda işveren ile Tekgıda-İş Sendikası arasında uzlaşma sağlandığı duyuruldu. 

Anlaşmaya ilişkin açıklamayı Bakan Vedat Işıkhan yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden "Bugün, Bakanlığımızda sendika temsilcileri, işçiler ve işverenler ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, sürecin çözüme ulaştığının ve taraflar arasında uzlaşma sağlandığının müjdesini paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullanan Işıkhan'ın açıklamasına göre, işçilerin tazminatları, ihbar tazminatları ve boşta geçen sürelerle ilgili tüm haklarının ödenmesine karar verildi.


"SAĞIR KULAKLARA DUYURDUK"

Öte yandan Çatalca Adliyesi önünde bulunan Polonez işçileri adına da sendikadan açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Biz 46'ıncı koddan, hırsızlıktan işten çıkarıldık. Ama hep birlikte biz hırsız olmadığımızı tüm Türkiye'ye anlattığımız gibi, sağır kulaklara da çok şükür ki duyurduk. 46'ıncı kodu 04'e çevirdik hep birlikte. Bizi tazminatımızı, ihbarı vermeyip bunu ancak sendikal haklardan vazgeçersiniz veririz bunları' diyenlere karşı referandum yaptık ve devam dedik. Geldiğimiz noktada, bir: herkes kıdem tazminatlarını alacak, iki: ihbar sürelerinin hepsini alacaklar, üç: boşta geçen altı aylık süreyi alacaklar, kıdemine göre sendikal tazminatlarını alacaklar. Ve beşincisi: Bizim içerideki sendikal örgütlülüğümüz korunacak, arkadaşlarımıza dokunulmayacak."

"Bugün itibariyle adliyenin önündeki çadırı kaldıracağız ve yarın da davullu zurnalı kutlamamızı saat 1'de (13.00) fabrikanın önündeki çadırı kaldırarak yapacağız" denilen açıklama "Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır!" sloganlarıyla sona erdi. 


Etiketler: #sendika #Tek Gıda İş Sendikası

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