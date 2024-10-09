DİSK'e bağlı sendikalar ve Polonez direnişçilerinden İsrail'e karşı eylem: 'Siyonist İsrail Lübnan’dan defol'

Yayınlanma: 09.10.2024 - 15:08

Güncelleme: 09.10.2024 - 15:08

Nakliyat-İş Sendikası, Birleşik Metal-İş ve Polonez direnişçileri, ABD'nin Ortadoğu politikalarını ve Siyonist İsrail'in Filistin ile Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek için ABD Konsolosluğu önünde bir eylem yaptı.

"FİLİSTİN VE LÜBNAN HALKIYLA DAYANIŞMAMIZ SÜRECEK"

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, protestoda yaptığı konuşmada İsrail'in bir yıldır Filistin'de sürdürdüğü katliamların yanı sıra Lübnan'a yönelik yeni saldırılarına da dikkat çekti. Küçükosmanoğlu, İsrail’in son bir yıl içerisinde 42 bini aşkın insanı katlettiğini, bunların yüzde 70’inin kadın ve çocuk olduğunu vurguladı. "İsrail Siyonizmi, Filistin direnişinin önderlerinden İsmail Haniye'yi ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı hedef alarak direnişi bastırmaya çalışsa da, Filistin halkı mücadeleye devam ediyor," dedi.

Küçükosmanoğlu ayrıca Ortadoğu'daki savaşların esas amacının emperyalistlerin petrol ve doğal kaynaklar üzerindeki çıkarlarını korumak olduğunu ifade etti. "ABD ve İsrail, bölgede kaos ve savaş çıkararak bu kaynaklara el koymayı hedefliyor. Ortadoğu, emperyalistlerin kendi çıkarları için kan gölüne çevrildi," dedi.

Filistin halkıyla geçmişten bugüne dayanışma içerisinde olduklarını ve bu dayanışmanın süreceğini belirten Küçükosmanoğlu, "Sendika olarak Filistin'deki katliamlara sessiz kalmayacağız, her zaman direnen Filistin halkının yanında olacağız," diye konuştu. Ayrıca Türkiye'nin İsrail ile tüm ekonomik ve ticari ilişkileri kesmesi gerektiğini ve İsrail’i korumak üzere açık tutulan Kürecik ve diğer üslerin kapatılmasını talep etti.

"SEYİRCİ KALMAMALIYIZ, MÜCADELEYİ BÜYÜTMELİYİZ"

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreteri Ali Çeltek ise konuşmasında Filistin'deki katliamları protesto ederek, "İnsanlar katledilirken seyirci kalmamak gerekir. Mücadelenin içinde yer almak zorundayız," dedi. Çeltek, sadece Filistin'deki saldırılara değil, Türkiye'deki işçi sınıfının haklarının gasp edilmesine karşı da mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. "Bu savaşlara ve anti-demokratik uygulamalara karşı direnmekten başka seçeneğimiz yok. Sonunda kazanan biz olacağız, işçi sınıfı olacak," diye ekledi.

"DİRENİŞİMİZ SÜRECEK"

81 gündür direnişte olan Polonez işçileri adına konuşan Engin Gürbüz, sendikal haklarını kullanmak istedikleri için işten çıkarıldıklarını belirtti. Gürbüz, "Anayasal haklarımızı savunmak için mücadele ediyoruz ve bu direnişin sonunda kazanan biz olacağız. Tüm halkımızı Polonez ürünlerini boykot etmeye çağırıyoruz," dedi.

Protesto eylemi, "Katil ABD-Siyonist İsrail Filistin’den Defol!", "Zafer Direnen Halkların Olacak!" ve "Siyonist İsrail Lübnan’dan Defol!" sloganları eşliğinde son buldu.