17.8 milyar TL’lik kur kazığı

Yayınlanma: 24.09.2024 - 14:09

Güncelleme: 24.09.2024 - 14:09

Sayıştay’ın 2023 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi Raporu’nda, Hazine Garantileri de ayrıntılandırıldı. Buna göre 2024 yılına devreden Hazine garantili borç tutarı 656.4 milyar TL. 2022 yılından devreden Hazine garantili borç 402.4 milyar TL’ydi. 2023 yılında yapılan giriş işlemleri 348.3 milyar TL oldu. 2023 yılında yapılan çıkış işlemleri ise 94.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yıl kur farkı hariç verilen garanti tutarı 96.5 milyar TL oldu. Rapora göre, 2023 yılı içinde sağlanan garantili borçlar içerisinde kur farkı tutarı 251.5 milyar TL olarak yer aldı.

Geçen yıl Hazine garantili borçlar kapsamında yapılan toplam 94.3 milyar TL’lik ödemenin dağılımı da şöyle oldu: Kreditörlere ödenen garantili borçların toplamı 75.9 milyar TL. Hazine tarafından risk hesabından ödenen Hazine garantileri 357.8 milyon TL. Geçen yıl Hazine garantili borçlar kapsamında kur farkı olarak da 17.8 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.