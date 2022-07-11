1915 Çanakkale Köprüsü, bayramda bile 'garanti' edilen rakamın yarısına ulaşamadı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:10

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine'nin günlük 45 bin araç geçiş garantisi verdiği Çanakkale Köprüsü'nden arefe günü olan 8 Temmuz Cuma günü 14 bin 275 adet araç geçtiğini açıkladı.

Yaklaşık 31 bin araçlık fark için Hazine, her araç başına yaklaşık 17,7 Euro üzerinden şirkete bir günde toplamda yaklaşık 690 bin Euro (9,6 milyon TL) ödeme yapacak.

6 MİLYAR EURO GARANTİ, 200 TL GEÇİŞ ÜCRETİ

Yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılan projeyi, 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklifiyle kazanan Türkiye ve Güney Koreli firmalardan oluşan ‘Daelim–Limak–SK–Yapı Merkezi Ortak Girişimi’ hayata geçirmişti. Projenin, 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 101 kilometre uzunluğu bulunuyor.

Projede Hazine'nin şirketlere verdiği geçiş garantisi toplamda 6 milyar Euro’yu buluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart'taki açılış töreninde Çanakkale Köprüsü'nden otomobil geçiş ücretinin 200 TL olduğunu duyurmuştu.

FERİBOTLA 10 BİN ARAÇ TAŞINIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre; 1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi. Verilen garantide araç başı ücret 15 euro + KDV oldu.

Sözleşmede belirlenen bu ücret Euro bölgesi enflasyonuna göre güncellendiği için 2021 sonu enflasyonu hesaplandığında geçiş garantisi 2022 için 17,7 euro (290 TL) olacak.

Buna göre köprünün yıllık garanti ücreti yaklaşık 380 milyon Euro, işletme süreci boyunca verilecek toplam devlet garantisi miktarı ise yaklaşık 6 milyar Euro oldu.

Feribot işletmesini yapan GESTAŞ’ın taşıdığı yıllık araç sayısı günlük 10 bin araç civarında. Pandemi öncesi dönem olan 2019 yılında ise ortalama 12 bin araç taşındı. Yani feribotun taşıdığı araç sayısı verilen 45 bin araçlık garantinin çok altında