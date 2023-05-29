2. elde fırtına kapıda

Yayınlanma: 29.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.05.2023 - 04:27

Otomobil piyasasında taşlar yerine oturmuyor. Sektörde 0 km otomobil arzı arttı ve yılın ilk dört ayında rekor satışlar yapıldı. Sektörde mayıs ayında 100 bin adedin üzerinde satış beklenmesine karşın endişe ve belirsizlikler devam ediyor. Döviz kuru sürekli baskılanmaya çalışılırken tüketici üzerinde kredi musluklarının kısılması ve kredi faizlerinin yükselmesi baskı oluşturdu. Kendi özkaynakları ve takasa verilen araçlarla otomobil alımı sürerken döviz kurunda beklenen yükselişle aylar önce sıraya giren tüketicilerin araç almaktan vazgeçmek zorunda kalması da sektörde konuşulan konulardan biri.

DÖVİZ KURU ETKİLEYECEK

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, 0 km fiyatlarının yılın ilk beş ayında yaklaşık yüzde 17, ikinci el otomobil fiyatlarının ise yüzde 48 oranında arttığını söyledi. Yalçın, “0 km araç bulamayanların ikinci ele dönmesi, piyasadaki fiyatları körüklüyor. Mayıs ayında ikinci elde satılan otomobil ve hafif ticari araçların ortalama fiyatlarının yaklaşık 754 bin TL oldu” dedi.

D segmenti otomobillerin fiyatlarında hafif bir gevşeme olduğunu söyleyen Yalçın şöyle konuştu: “Tüketiciler C SUV modellere yöneldi. C segmentinde bazı ikinci el araçların son bir yılda fiyat artışlarının yüzde 100 seviyesine ulaşması da dikkat çekici bir veri. Yılın ilk 5 ayında yaklaşık 500 bin adet tekil ikinci el araç satıldı. Döviz kuru nedeniyle 0 km otomobillerin fiyatlarında yaşanacak yükselmesinin ikinci el piyasasına da yansıyacağı için fiyat artışı kaçınılmaz olacak.”

PİYASADAKİ TEHLİKELER

Tüketiciler ihtiyaç ya da yatırım için ikinci el otomobil almaya çalışırken dolandırıcıların da eline düşebiliyor. Dolandırıcılar birçok farklı yöntem kullanıyor.

Dolandırıcılık yöntemlerinde en sık rastlanan kazalı iki aracın birleştirilmesiyle yapılmış araçlar ya da ağır kazalı olduğu halde kazasız ya da hafif kazalı diye satılanlar.

Sektör yetkilileri ise tüketicileri güvenilir ekspertiz merkezlerine gitmeleri konusunda uyarıyor.

Havayastıkları açılmış araçlara yeni hava yastıkları takılması yerine bez parçaları konulması, ek bir elektronik devreyle arıza ışıklarının yanmasının engellenmesi en sık rastlanan dolandırıcılıklar arasında.

Aracın koltuklarında, direksiyon simidinde, vites topuzunda, kumanda düğmelerinde ve pedallardaki kauçuk malzemelerin aşınma durumu aracın kilometresiyle ilgili fikir verebilir. Alım-satım sırasında sözde satışı yapacak kişinin son anda başka bir hesap numarasına paranın gönderilmesini istemesi, sonrasında da araç bedelinin kendisine ödenmediği iddiasıyla aracı geri alması gibi olaylar da yaşanıyor.