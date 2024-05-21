2 milyondan fazla çocuk herhangi bir çalışanı olmayan hanelerde yaşıyor: Aileler yoksullaştı

Yayınlanma: 21.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.05.2024 - 04:00

2023 yılında Türkiye’deki aile sayısı 233 bin 67 artarak 26 milyon 309 bin 332’ye çıkarken bu artışın yarısından fazlasını (125 bin 494) tek kişilik ailelerdeki artış oluşturdu. TÜİK’in hane halkı işgücü istatistiklerine göre, 2022 yılında 1 milyon 210 bin çocuk, “aileye bakmakla yükümlü olanın işsiz olduğu” ailelerde yaşadı. Sayıları 2022 yılı için 22 milyon 738 bin olarak açıklanan Türkiye’deki çocukların yüzde 9.3’ünün (2 milyon 114 bini) ise “herhangi bir çalışanı olmayan” ailelerde yaşadığı hesaplanıyor.

Ailelerin yüzde 61.1’i, 2014 yılında oturduğu konutun sahibiydi. 2023 yılında bu oran yüzde 56.2’ye kadar geriledi. Ailelerin yüzde 23.3’ü 2014 yılında kiracıydı. Kiracıların oranı 2023 yılında yüzde 27.8’e yükseldi.



Raporda yer alan diğer veriler de şöyle:



- İşsizler, eksik istihdamdakiler ve umutsuzların toplamından oluşan gerçek işsizlerin sayısı geçen yılı göre 1 milyon 333 bin kişilik artışla 9 milyon 825 bin kişiye çıktı.

- Kamu ve özel sektörün orijinal vadesi bir yıl ve daha kısa olan dış borçları martta bir önceki aya göre 1.7 milyar dolar artarak 175.4 milyar dolara kadar yükseldi

- Tüketicilerin bankalara olan borçları 2024 yılı başından bu yana 412.8 milyar lira arttı.

- 1 Ocak- 17 Mayıs 2024 günleri arasında icra dairelerine UYAP üzerinden gelen yeni icra dosyası sayısı 3 milyon 610 bin oldu.