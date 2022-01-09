'2 yılda 11,7 milyar liralık kaçak ürün yakalandı'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği yanıtta, son iki yılda yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 11 milyar 719 milyon 901 bin 396 lira değerinde akaryakıt, elektronik ürün, tütün mamulü ve uyuşturucu madde yakalandığını açıkladı.

ANKA
09 Ocak 2022 Pazar, 13:34
'2 yılda 11,7 milyar liralık kaçak ürün yakalandı'
Abone Ol google-news

CHP'li Sezgin Tanrıkulu’nun 2020-2021 yılları arasında yurda yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılan ürünlerle ilgili soru önergesini yanıtlayan Mehmet Muş, “Bakanlığımız personeli tarafından 1 Ocak 2020-22 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 11 milyar 719 milyon 901 bin 396 lira değerinde akaryakıt, elektrik-elektronik, tütün ve tütün mamulü, uyuşturucu- uyuşturucu imalinde kullanılan madde cinsi kaçak eşya yakalanmıştır” dedi.

Tanrıkulu, benzer bir soruyu eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a da sormuştu.

Eski Bakan Pekcan, önergeye verdiği yanıtta, AKP’nin iktidara geldiği yıldan itibaren yakalanan dayanıklı tüketim mallarının miktarını ve değerini açıklamıştı. Eski Bakan Pekcan, 1 Ocak 2018-30 Haziran 2020 tarihleri arasında yakalanan malların değerinin 4 milyar 831 milyon 218 bin 476 lira olduğunu belirtmişti.

Pekcan, 1 Ocak 2002’den 30 Haziran 2020’ye kadar 32 bin 351 adet dayanıklı tüketim malının yakalandığını bildirmişti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler