'2 yılda 11,7 milyar liralık kaçak ürün yakalandı'

09 Ocak 2022 Pazar, 13:34

CHP'li Sezgin Tanrıkulu’nun 2020-2021 yılları arasında yurda yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılan ürünlerle ilgili soru önergesini yanıtlayan Mehmet Muş, “Bakanlığımız personeli tarafından 1 Ocak 2020-22 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 11 milyar 719 milyon 901 bin 396 lira değerinde akaryakıt, elektrik-elektronik, tütün ve tütün mamulü, uyuşturucu- uyuşturucu imalinde kullanılan madde cinsi kaçak eşya yakalanmıştır” dedi.

Tanrıkulu, benzer bir soruyu eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a da sormuştu.

Eski Bakan Pekcan, önergeye verdiği yanıtta, AKP’nin iktidara geldiği yıldan itibaren yakalanan dayanıklı tüketim mallarının miktarını ve değerini açıklamıştı. Eski Bakan Pekcan, 1 Ocak 2018-30 Haziran 2020 tarihleri arasında yakalanan malların değerinin 4 milyar 831 milyon 218 bin 476 lira olduğunu belirtmişti.

Pekcan, 1 Ocak 2002’den 30 Haziran 2020’ye kadar 32 bin 351 adet dayanıklı tüketim malının yakalandığını bildirmişti.