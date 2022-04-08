20 Aralık ‘müdahalesi' sonrası dolar yüzde 23 arttı
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Aralık akşamı yaptığı açıklama ve dolaylı müdahale sonrasında dolar 18 liradan 12 liraya gerilemişti. Dolar o günden bugüne yüzde 23 artış kaydetti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 16 Aralık 2021’de faizi bir puan indirmesinde 3 gün önce dolar Cumhuriyet tarihinde ilk defa 14,75 lira seviyesini aşmıştı. 13 Aralık’ta 14,75 olan dolar/TL paritesi 16 Aralık’ta Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında dolar ve euro kuru yeni tarihi seviyeleri görmüştü. Kararın açıklandığı dakikalarda dolar/TL, 15,15 seviyesinden 15,66'ya kadar tırmanırken, euro kuru ise 17,15'ten 17,60'lara yükselmişti.
Merkez Bankası'nın müdahalesinden bir gün sonra ise dolar/TL 16,55; euro/TL ise 18,74'lere çıkmıştı. 13 Aralık’ta 14,75 olan dolar/TL 4 gün sonra 16,75 liraya tırmanmıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Aralık 2021’de kabine toplantısı sonrası akşam saatlerinde açıkladığı yeni ekonomik model sonrasında ise gelen dolaylı müdahale sonrasında 18 liraya kadar yükselen dolar sert düşüşle 12 liranın altına, 20 lira seviyesini aşan euro da 13,50’nin altına düşmüştü. Erdoğan’ın açıklamasından bugüne kadar geçen sürede ise dolar yeniden Türk lirası karşısında yüzde 23 değer kazanarak 14,75 lira seviyesinin üzerine tırmandı.
NEBATİ, 20 ARALIK GECESİ DOLARA MÜDAHALE EDİLMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
20 Aralık gecesinden 9 gün sonra katıldığı bir televizyon programında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dolar 18 liralara kadar geldi. 20 Aralık önemli bir gündür, Cumhurbaşkanımızın manifestosu doları 18 liradan 11 liralara kadar gelmesine sebep oldu. O gece dolaylı, dolaysız hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı" ifadelerini kullanmıştı. Uzmanlar ise sert düşüşe “müdahale” demişti.
Video Haberler
- Rusya'dan tren istasyonundaki saldırıya yönelik açıklama
- Mahir Ünal sucuğa şaşırdı!
- Rıza Bey Apartmanı davasında yeni gelişme
- Kum fırtınası 5 can aldı
- MHP'lilerden işyeri baskını
- Kavgaya karışan Suriyelilerle ilgili karar
- Ukrayna'da tren istasyonuna saldırı!
- Omicron varyantıyla ilgili yeni araştırma
- 98 kere test oldu, profesörü bile şaşkına çevirdi
- İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu
En Çok Okunan Haberler
- Acil iniş yapan uçak ikiye bölündü
- Kızıl geyikler doğaya bırakıldı
- Dolar 14,75 üzerinde tutundu
- Rusya'dan tren istasyonundaki saldırıya yönelik açıklama
- Meteoroloji'den 4 il için zirai don uyarısı
- Nisan ayı için kar uyarısı: Balkanlar'dan giriş yapacak
- Kocaeli'de ölü yunus sahile vurdu
- Halkın yarısı öğün azalttığını söylüyor
- 'Sarayın çakma ekonomisti ve onun atama hükümeti...'
- Acun Ilıcalı'dan büyük jest