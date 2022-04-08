20 Aralık ‘müdahalesi' sonrası dolar yüzde 23 arttı

08 Nisan 2022 Cuma, 16:37

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 16 Aralık 2021’de faizi bir puan indirmesinde 3 gün önce dolar Cumhuriyet tarihinde ilk defa 14,75 lira seviyesini aşmıştı. 13 Aralık’ta 14,75 olan dolar/TL paritesi 16 Aralık’ta Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında dolar ve euro kuru yeni tarihi seviyeleri görmüştü. Kararın açıklandığı dakikalarda dolar/TL, 15,15 seviyesinden 15,66'ya kadar tırmanırken, euro kuru ise 17,15'ten 17,60'lara yükselmişti.

Merkez Bankası'nın müdahalesinden bir gün sonra ise dolar/TL 16,55; euro/TL ise 18,74'lere çıkmıştı. 13 Aralık’ta 14,75 olan dolar/TL 4 gün sonra 16,75 liraya tırmanmıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Aralık 2021’de kabine toplantısı sonrası akşam saatlerinde açıkladığı yeni ekonomik model sonrasında ise gelen dolaylı müdahale sonrasında 18 liraya kadar yükselen dolar sert düşüşle 12 liranın altına, 20 lira seviyesini aşan euro da 13,50’nin altına düşmüştü. Erdoğan’ın açıklamasından bugüne kadar geçen sürede ise dolar yeniden Türk lirası karşısında yüzde 23 değer kazanarak 14,75 lira seviyesinin üzerine tırmandı.

NEBATİ, 20 ARALIK GECESİ DOLARA MÜDAHALE EDİLMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

20 Aralık gecesinden 9 gün sonra katıldığı bir televizyon programında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dolar 18 liralara kadar geldi. 20 Aralık önemli bir gündür, Cumhurbaşkanımızın manifestosu doları 18 liradan 11 liralara kadar gelmesine sebep oldu. O gece dolaylı, dolaysız hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı" ifadelerini kullanmıştı. Uzmanlar ise sert düşüşe “müdahale” demişti.