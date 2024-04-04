20 ülkenin enflasyonu Türkiye’deki enflasyona yetişemiyor: Büyük uçurum!

Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:08

Güncelleme: 04.04.2024 - 10:08

CHP Manisa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Vehbi Bakırlıoğlu, “Bugün geçinemiyoruz diye haykıran emekliler, asgari ücretliler, dar gelirliler hayat pahalılığından, geçim sıkıntısından dert yanıyor. Çünkü bu hayat pahalılığında; elde edilen gelir, fiyat artışlarının, zamların gerisinde kalıyor. Vatandaş enflasyona yetişemiyor” dedi.

Enflasyon altında ezilenlerin seçimlerde haklı tepkilerini gösterdiklerine işaret eden Bakırlıoğlu, “TÜİK mart ayı yıllık enflasyonunu yüzde 68.50 olarak açıkladı. Geçen yıl martta yıllık enflasyon yüzde 50.51 idi. 7 aydır enflasyon yüzde 60’ın üzerinde seyrediyor” diye konuştu.

Bakırlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın baş ağrısı” dediğine işaret ederek, “Baktığımızda enflasyonun sadece bizim baş ağrımız olduğu görülüyor” değerlendirmesini yaptı. AB ülkeleri ortalama yıllık enflasyonunun yüzde 2.8 olduğuna işaret eden Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“AB İstatistik Ofisi EUROSTAT’ın şubat ayında açıkladığı yıllık enflasyon rakamlarına bakalım. Buna göre AB ülkeleri arasında en yüksek enflasyon yüzde 7.1 ile Romanya’da, en düşük enflasyon ise yüzde 0.6 ile Danimarka ve Letonya’da. AB ülkelerinde yıllık ortalama enflasyon yüzde 2.8. Geçen yıl AB ortalama enflasyonu yüzde 9.9 idi. Avro bölgesindeki 20 ülkenin ortalama enflasyonu yüzde 2.6. Yüzde 8.5’lerden yüzde 2.6’ya kadar düşmüş. Görüldüğü üzere AB ülkelerinde çok ciddi bir düşüş var. Bizde ise tam tersine enflasyon sürekli artıyor. AB ülkeleri ile aramızda uçurum var. Yüzde 68 ile yüzde 2.8 karşılaştırılamaz bile. Avro bölgesindeki 20 ülkenin enflasyonunu alt alta topluyoruz 55.3 yapıyor. 20 ülkenin enflasyonu bir Türkiye enflasyonu kadar etmiyor.”

Bakırlıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yüksek enflasyonun sorumlusu kendisi değilmiş gibi” durumdan yakındığına dikkat çekti. AKP’nin 22 yılda ülkeyi getirdiği durumun bu olduğuna işaret eden Bakırlıoğlu, “Sorunlar yumağı haline geldi ülke. 31 Mart’ta; geçinemeyen emekli, siftah yapamadan dükkanını kapatan esnaf, mazot, gübre zamlarına yetişemeyen çiftçi, iş arama umudunu kaybeden işsiz bu iktidara ilk sarı kartını gösterdi. Sırada ilk genel seçimde kırmızı kart var” dedi.