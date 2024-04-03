Prof. Dr. Hakan Kara paylaştı: Yıl sonu enflasyon hedefi için tablo böyle olmalı

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, TÜİK’in mart ayı enflasyonunu 3,16 olarak açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir grafik paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:41
Prof. Dr. Hakan Kara paylaştı: Yıl sonu enflasyon hedefi için tablo böyle olmalı
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Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre mart ayında enflasyon aylık yüzde 3.16 olurken yıllık yüzde 68.50'ye yükseldi. Veriler yılın ilk üç ayında enflasyonun yüzde 15 olduğunu gösterdi.

Öte yandna Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 36’ya yükseltilmişti. Üst bant ise yüzde 42 olarak açıklanmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından yıl sonu enflasyon hedefi için grafik paylaştı. 

Kara, "İlk 3 aylık resmi fiyat artışı yüzde 15,1 oldu. Yıl sonu yüzde 36 hedefinin tutması için kalan 9 ayda fiyatların yüzde 18 artması gerekiyor" dedi.

Hakan Kara'nın paylaşımından alınmıştır.

 


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