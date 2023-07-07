200 TL basımında rekor

Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 03:00

Merkez Bankası’nın Haziran 2023 sonu itibarıyla yayımladığı verilere göre tedavüldeki “200 TL” sayısı Haziran 2022’ye (yıllık) kıyasla yüzde 135, Mayıs 2023’e (aylık) kıyasla yüzde 36 artışla 1 milyar 598 milyon 802 bin 579 adede ulaştı. İlk kez 2009’da piyasaya çıkan 200 TL’nin Merkez Bankası kuruna göre o zamanki ortalama dolar karşılğı 129 dolardı. Bu yıl ise 10 dolar.

Bunun yanında “100 TL” sayısı aylık yüzde 31, yıllık yüzde 35 artışla 1 milyar 588 milyon 528 bin 606 adede çıktı. Ayrıca yıllık olarak 50 TL sayısı yüzde 20, 10 TL sayısı yüzde 42, 5 TL sayısı yüzde 22 artarken 20 TL sayısı yüzde 9 azaldı. Tedavüldeki toplam banknot sayısı ise yıllık yüzde 50, aylık yüzde 24 artışla 4 milyar 847 milyon adedi aştı.