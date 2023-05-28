2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Erdoğan oy kullandığı okulda 200 TL ve oyuncak dağıttı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullandığı okulda karşılaştığı çocuklara para ve oyuncak dağıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 17:50
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul’daki Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullanacağı sandığa giderken yürüdüğü koridorda yurttaşlarla sohbet etti. Cebinden bir tomar para çıkaran Erdoğan, çocuklara 200 TL dağıttı.

Erdoğan, oy kullanmak için okula geldiği sırada çocuklara oyuncak ve 200 TL verdi. Erdoğan, yetişkinlere de üstünde kendi fotoğrafının olduğu tişörtler dağıttı.

Propaganda yasaklarına aldırmayan bir grup ise okulun önünde Erdoğan lehine slogan attı.


Recep Tayyip Erdoğan oyuncak Seçim 2023

İlgili Haberler

Erdoğan'dan sandıkların kapanmasının ardından ilk mesaj!

Erdoğan'dan sandıkların kapanmasının ardından ilk mesaj!
Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan dikkat çeken paylaşım: Seçilirse 13. cumhurbaşkanı olmayacak

Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan dikkat çeken paylaşım: Seçilirse 13. cumhurbaşkanı olmayacak

En Çok Okunan Haberler