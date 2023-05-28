Erdoğan oy kullandığı okulda 200 TL ve oyuncak dağıttı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullandığı okulda karşılaştığı çocuklara para ve oyuncak dağıttı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul’daki Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullanacağı sandığa giderken yürüdüğü koridorda yurttaşlarla sohbet etti. Cebinden bir tomar para çıkaran Erdoğan, çocuklara 200 TL dağıttı.
Erdoğan, oy kullanmak için okula geldiği sırada çocuklara oyuncak ve 200 TL verdi. Erdoğan, yetişkinlere de üstünde kendi fotoğrafının olduğu tişörtler dağıttı.
Propaganda yasaklarına aldırmayan bir grup ise okulun önünde Erdoğan lehine slogan attı.
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