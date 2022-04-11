2021’de faturalarını ödeyemeyen 4.5 milyon yurttaşın elektrik ve doğalgazı kesildi

11 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Hayat pahalılığı ve gelirlerin erimesi vatandaşı faturalarını ödeyemez duruma düşürdü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıkladığı 2021 verilerine göre 3.5 milyon elektrik, 1 milyon da doğalgaz abonesi faturalarını ödeyemediği için enerjisiz kaldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bilgi Edinme Yasası kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na başvurarak elektrik ve doğalgaz abonelerinin durumunu sordu. Akın, “Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammı öncesinde bile milyonlarca vatandaşımızın elektriği, faturasını ödeyemediği için kesildi. Bu rakamlar ülkemizdeki krizin ne kadar derin olduğunu gösteriyor” dedi.

Akın’ın bakanlığın verdiği yanıtlara dayanarak hazırladığı raporda doğalgaz ve elektrik kesintileriyle ilgili çıkan sonuçlar şöyle:

- 3 MİLYON ABONE ELEKTRİKSİZ KALDI: Vatandaşların hayat pahalılığı nedeniyle neredeyse her ay alım gücünün düştüğü 2021 yılında hem elektrikte hem de doğalgazda milyonlarca mesken, ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama abonesine kesinti uygulandı. Konut aboneleri için 2021 yılında her ay ortalama 27 milyon 853 bin fatura üretildi. Ocak ayı, geçici olarak elektrik kesintisi uygulanan mesken abone sayısının en fazla olduğu dönem oldu. Türkiye genelinde 2021 yılında toplam 2 milyon 776 bin 461 mesken abonesinin elektriği geçici olarak kesildi. 2021 yılı içerisinde elektrik kesintisi uygulanan ticarethane abone sayısı 597 bin 980 olurken, kesinti uygulanan sanayi abone sayısı 3 bin 277, kesinti uygulanan tarımsal sulama abone sayısı ise 71 bin 626 oldu. Buna göre, 2021 yılında elektrik kesintisi yaşanan bütün abonelerin sayısı toplamda 3 milyon 449 bin 344 olarak gerçekleşti.

- 1 MİLYON ABONEYE DOĞALGAZ KESİNTİSİ: 2021 yılında her ay ortalama 15 milyon 350 bin doğalgaz faturası üretildi. 2021’de doğalgaz mesken abonelerinde uygulanan kesinti sayısı 951 bin 294 olarak gerçekleşti. 2021 yılında doğalgaz kesintisi uygulanan ticarethane abone sayısı 142 bin 287 oldu. Buna göre, 2021 yılı içinde hem konut hem de ticarethane abonelerinde toplam 1 milyon 93 bin 581 abonenin doğalgazı kesildi.

AYDA ORTALAMA 378 BİN KESİNTİ:

2021 yılı içerisinde elektrik ve doğalgazda bütün abonelere uygulanan toplam kesinti sayısı 4 milyon 542 bin 925 oldu. Başka bir deyişle 2021 yılı içerisinde her ay ortalama 378 bin aboneye enerji kesintisi uygulanmış oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammının yürürlüğe girmediği 2021 yılında bile milyonlarca yurttaş faturalarını ödeyemediği için kesintiyle karşılaştı. Tek başına bu veri bile yurttaşların enerji faturalarını ödeyemediğini ve ülkedeki krizin ne kadar derin olduğunu gösteriyor.



