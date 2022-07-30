2022 fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak?

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:25

Dünyanın açık ara en çok fındık üreten ülkesi Türkiye’de yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Fındık üreten illerde ağustos ayı başından eylüle kadar bahçelerde fındık mesaisi yapılacak. Fındık hasadına sayılı günler kala üreticiler 2022 fındık fiyatının açıklanmasını bekliyor. 2022 fındık fiyatı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Üreticile 3-3,5 dolar seviyesinde yani 55-60 TL bandında bir fiyat beklerken CHP'den Fındıkta 4 doların altındaki bir fiyatı asla ve asla kabul etmiyoruz çıkışı geldi.

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi TRT özel yayınında şu açıklamaları yapmıştı:

"Dünyanın açık ara en çok fındık üreten ülkesi Türkiye’de yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Fındık üreten illerde ağustos ayı başından eylüle kadar bahçelerde fındık mesaisi yapılacak. Bu hafta sonu mesela Ordu'ya gidiyorum. Ordu'da herkesin beklentisi acaba fındık fiyatları ne olacak. Bu açıklamayı yaparken ben bay Kemal'in ağzına bakıp rakam açıklamayız. Bizim sırtımızda küfe var, bunun gereği neyse biz bu açıklamayı yaparız. Ben bütün fındık müstahsilini enflasyona ezdirmeyiz."

2022 FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz Cumartesi Ordu’ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de en çok Ordu’da üretimi yapılan fındığın fiyatını burada açıklayacak. Erdoğan'ın Ordu'da saat 17:00'de katılacağı toplu açılış töreni sonrası 2022 fındık fiyatını açıklaması bekleniyor.