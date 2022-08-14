2022 Tarım Kredi Market indirimi ne zaman başlayacak? Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girecek?
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatılıyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girecek? Tarım Kredi Market indirimi ne zaman başlayacak?
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirim hareketliliği başladı. 1.400 markette etiketler değiştirildi.
2022 TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başlayacak.
TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİME GİRECEK?
Söz konusu marketlerde, makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi fiyatlarında indirime gidilecek.
Et ürünlerinde de Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu daha sonra yapılacak.
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