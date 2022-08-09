Erdoğan’dan talimat: Tarım Kredi Kooperatifleri kâr amaçlı değil, fiyatları düşürün
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin dünkü Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketlerin kâr amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatı verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin dünkü Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kâr amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatı verdi.
Erdoğan başkanlığında dün toplanan MKYK’da, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sunum yaptı.
Edinilen bilgiye göre Kirişçi tarımsal desteklemelerle ilgili yeni bir paketin hazırlanarak çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
Ayrıca tarımsal sulamalarla ilgili sıkıntılara da değinen Kirişçi, Güneydoğu’da, özellikle de Şanlıurfa’daki elektrik kesintilerinin mağduriyet yarattığını ifade etti.
Bunun üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez toplantıya çağırıldı.
Erdoğan’ın, elektrik kesintilerinin nedeninin araştırılmasını isteyerek, “Vatandaş mağdur olmasın, uzun süreli elektrik kesintileri olmaması için gerekli önlemleri alın” talimatı verdiği öğrenildi.
‘KOOPERATİFLER KÂR AMAÇLI DEĞİL, FİYATLARI İNDİRİN’
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, yurttaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini belirtirken, bunun için Tarım Kredi Kooperatifleri'nin fiyatlarını düşürmesini istedi.
Özellikle et fiyatlarında yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, Kirişçi’ye, “Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin” talimatı verdi.
Erdoğan ayrıca, enflasyonla mücadeleye dönük önlemlerini devam edeceğini belirtirken, seçime gidilirken, sahada olacaklarını, il mitingleri ve toplu açılışlarda vatandaşla buluşmaya devam edeceklerini de ifade etti.
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