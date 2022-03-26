2022 yılı tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı
Çiftçilere her yıl yapılan tarımsal destek ödemeleriyle ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den çiftçileri sevindiren haber geldi. Bakan Kirişci, 2022 yılına ait toplam 291 milyon 220 bin 778 liralık destek paketinin, hak sahibi çiftçilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.
2022 yılı tarımsal destek ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 25 Mart 2022 Cuma günü itibarıyla hak sahibi çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ HESAPLARA YATTI
Bakan Kirişci, hangi kalemde ne kadar ödeme yapılacağı konusunda bilgilendirmede bulundu. Buna göre, çay prim desteği için 188 milyon 486 bin 279 lira ödeme payı verilecek.
Hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak da yaklaşık 89 milyon 90 bin liralık tutar çiftçilerin hesabına aktarılacak.
Biyolojik mücadele desteği için hak sahiplerine 11 milyon 722 bin lira, hayvan gen hakları desteği amacıyla 1 milyon 921 bin 955 lira ödenecek.
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