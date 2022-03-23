Tarım ve Orman Bakanlığı: 'Et ve Süt Kurumu'nun zammı, piyasayı etkilemez'
Et ve Süt Kurumu'nun kırmızı etin satış fiyatına yaptığı yüzde 48'lik zammın ardından, ülkenin birçok yerinde yurttaşlar, indirimli et almak için sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Zamma yönelik tepkiler sürerken; Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık, "Fiyatlarda düzenlemeye gidilmesi, piyasayı etkilemez" dedi.
Yurttaş enflasyon, zam yağmuru ve hayat pahalılığı altında ezilmeye devam ediyor. Son olarak bir zam da kırmızı ete geldi. Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. Yapılan zamla kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.
Zam kararının ardından pek çok ilde yurttaşlar ucuz et almak için ESK mağazaları önünde kuyruklar oluşturdu. Zamma ilişkin konuşan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun ise piyasanın yüzde 66 daha ucuza et sattıkları için uzun kuyruklar oluştuğunu bu zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.
Uzun, yapılan zamlarla ilgili olarak "Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi" dedi.
TARIM BAKANLIĞI'NDAN 'KIRMIZI ET ZAMMI' AÇIKLAMASI
Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nda kırmızı ete yapılan yüzde 48'lik zamma ilişkin açıklamada bulundu.
Bakanlık açıklamasında, "Et ve Süt Kurumu'nun Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir" ifadeleri kullanıldı.
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