Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ayçiçeği yağına ihracat yasağı

09 Mart 2022 Çarşamba, 16:51

Ticaret Bakanlığı’nın 27 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımladığı ‘Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ’i kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ayçiçeği ve diğer yağ ihracatı yasakladı.

Dünya gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre, tebliğ kapsamında daha önce daha zeytinyağı, kırımızı mercimek ve fasulyeye ürünleri ihracatı da yasaklanmıştı.

AZAK DENİZİ’DEKİ GEMİLER HAREKETE GEÇTİ

Sektör temsilcilerinden edindiği bilgilere göre, Azak Denizi’nde bekleyen Türk gemileri harekete geçti. Rus tarafından gemilerde yapılan kontrollerden sonra gemilere izin verildiğini belirten sektör temsilcileri, tüm bu gelişmelere rağmen Kerç Boğazı’ndan henüz geçen gemilerin olmadığını ifade ediyor.

İHRACAT YASAĞI GETİRİLEN ÜRÜNLER

· Soya yağı ve fraksiyonları (Sadece gıda amaçlı ihracat başvuruları)

· Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları

· Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları

· Mısır yağı ve fraksiyonları

· Margarin