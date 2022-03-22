Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte kadro dağılımı

22 Mart 2022 Salı, 17:21

Devlet dairelerinde memur olmak isteyen yurttaşlar, kamu ve özel iş ilanlarının yayımlandığı Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'Açık İş İlanları' sayfasını yakın takip ediyor. Her yıl bakanlık teşkilatlarında çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara personel alımı yapılıyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bakanlık kadrolarına 5 bin 64 yeni personel alınacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Tarım ve Orman Bakanlığına 5 bin 64 personel alınacağını duyurmasının ardından, Bakan Vahit Kirişci personel alımının ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımının ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler, ilerleyen günlerde paylaşılacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Bakan Kirişci'nin, "Bakanlığımızda görev yapmak üzere gerçekleştireceğimiz 5064 kişilik yeni istihdam ülkemize, genç kardeşlerime hayırlı olsun" notuyla yaptığı paylaşımda yer verdiği tabloya göre, alınacak yeni personelin dağılımı şöyle:

* 2 bin 560 Orman Muhafaza Memuru

* 1447 Mühendis

* 392 Veteriner Hekim

* 196 Destek Personeli

* 182 Büro Personeli

* 100 Koruma Güvenlik Görevlisi

* 50 Bekçi

* 24 Avukat

* 23 Laborant

* 23 Biyolog

* 23 Diğer Teknik Hizmet Personeli

* 12 Pilot

* 10 Tekniker

* 10 Sağlık Teknikeri

* 6 Teknisyen

* 6 Helikopter Makinisti

OGM PERSONEL ALIMI HANGİ POZİSYONLARA YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımında 2 bin 370 orman muhafızı, 630 mühendis, 12 pilot ve 6 helikopter makinisti alınacak. OGM personel alımı başvuru tarihi henüz paylaşılmadı fakat başvuruların Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresindeki online şubesindeki 'Açık İş İlanları' sayfasında yayımlanacağını belirtelim.

OGM personel alımı başvuru şartları şöyle:

1) Türk vatandaşı olmak

2) 18 yaşını tamamlamış olmak

3) Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak

5) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

6) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

8) İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak

9) Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecek

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Tarım ve Orman Bakanlığı bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) personel alımı yapılacak. DSİ personel alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresindeki online şubesindeki 'Açık İş İlanları' sayfasında yayımlanacak. Başvuru tarihi henüz açıklanmayan DSİ personel alımında başvuru şartları şöyle olacak:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerindeÇalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak

2) 18 yaşını tamamlamış olmak

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak

5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak

6) Askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak

8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir

9) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir

11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir

12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir

13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının 4 katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10.00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır

14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır

15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı 60 olarak belirlenmiştir. 60 puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır

16) Kurumumuza ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir