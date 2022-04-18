2022 yılının ilk üç ayında Hazine’nin faiz giderleri yüzde 100’e yakın arttı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

İktidarın faize karşı olduğunu belirterek uygulamaya koyduğu politikalar, Hazine’den yapılan faiz ödemelerini düşürmek bir yana daha da artırdı. Bu yılın ilk üç ayında Hazine’den yapılan faiz ödemeleri geçen yıla göre yaklaşık yüzde 100 oranında arttı. Hükümetin faiz tanımı yerine “hesapların kur artışına karşı korunmasına ilişkin gider” olarak gösterdiği kur korumalı mevduatlar için martta bütçeden 11.7 milyar TL ödeme yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu’nun ekonomi raporuna göre, faiz düşürmek için yola çıkıp, hem döviz kurunu hem de Merkez Bankası politika faizi dışındaki bütün faizleri yükseltip, kur korumalı mevduat sistemiyle uygulanan “gizli faizi” yıllık bileşik bazda yüzde 100’ün üzerine çıkaran iktidar, bütçe üzerindeki faiz yükünü de yüzde 100’e yakın artırdı.

BORÇLANMA FAİZİ YÜZDE 28

Bu yıl ocak-mart döneminde bütçeden Hazine’nin iç ve dış borçları için toplam 84.8 milyar TL’lik faiz ödemesi yapıldı. Kur korumalı mevduatlar için yapılan faiz/kur farkı ödemeleri bütçe verilerinde “faiz ödemeleri” içerisinde gösterilmedi ancak rapora göre, kur korumalı mevduatlar için yapılan ödenenlerle birlikte bu yılın ilk üç aylık döneminde bütçeden 96.5 milyar liralık faiz ödemesi yapıldı. Bu ödeme geçen yılın aynı döneminde yapılan faiz ödemesine göre yüzde 97.3 oranında artış anlamına geliyor. Rapora göre, geçen yıl üç aylık ödenen toplam faiz 48.9 milyar TL olmuştu.

Bütçeden yapılan faiz ödemelerinin bu oranda artmasının iktidarın yol açtığı krizin beklenen bir sonucu olduğuna işaret edilen raporda, şöyle denildi:

“Hazine’nin borç stokunun yüzde 66.6’sının döviz cinsinden dış ve iç borçlardan oluşması, kur artışının faiz ödemelerini artırmasına yol açtı. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 19’dan yüzde 14’e indirip, Hazine’nin borçlanma faizlerinin yüzde 17’lerden yüzde 27-28’lere tırmanması ve enflasyondaki artışın değişken faizli borçların faiz yükünü artırması bütçenin faiz yükünü önemli ölçüde artırdı. Kur korumalı mevduat uygulaması da gelecek aylarda bütçe üzerinde önemli bir yük oluşturmaya devam edecek. Kur korumalı mevduat için ödenen faizle birlikte bu yılın ilk üç aylık döneminde yapılan faiz ödemelerinin vergi gelirlerine oranı yüzde 21’e kadar yükseldi.”