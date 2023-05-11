Yayınlanma: 11.05.2023 - 14:40

Güncelleme: 11.05.2023 - 14:40

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Memurlar en düşük memur maaşının ne kadara çıkarılacağını ve memur maaşlarına ne zaman zam yapılacağını merak ediyor. Peki, 2023 memur maaşı ne kadar olacak? Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte ayrıntılar...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada;

“Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. En düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan yaklaşık 21 bin liranın üzerine çıkardık. En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar emeklilere de yansıyacak."

MEMUR MAAŞLARINA NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?

Memur maaşlarına ne zaman zam yapılacağına dair açıklama yapan Erdoğan, "Bakanımıza yasal tarih olan temmuza kadar bu çalışmanın tamamlanması talimatı verdim." diyerek temmuz ayını işaret etti.