Yine Kılıçdaroğlu'nun vaadini kopyaladı... Erdoğan'dan 'seçim' ayarlı müjde: 'En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 13:20

Güncelleme: 11.05.2023 - 14:09

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Seçime 3 gün kala burada işçilere seslenen Erdoğan, "Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak" açıklamasında bulundu.

YİNE KILIÇDAROĞLU'NUN VAADİNİ KOPYALADI

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçen günlerde bir video çekerek memurlara seslenmişti.

Kılıçdaroğlu "2012’de en düşük memur maaşı, asgari ücretin 2.5 katıydı. Şu anda bu oran 1.4’lere kadar geriledi. İşte bu yüzden, iktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2.5 katına çıkaracağım. Yani bugünün tutarlarıyla söyleyecek olursam, en düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak" diye konuşmuştu.

Erdoğan, bugün yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun bir vaadini daha kopyalamış oldu.

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Öte yandan "Gazete kağıtlarına serilmiş bir sofrada yemek yemenin ne olduğunu çok iyi bilirim" iddiasında bulunan Erdoğan, enflasyonu ve alım gücünün geldiği durumu unutarak şöyle konuştu:

"Ücretler konusu en hassas olduğumuz konuların başında geldi. Bugün asgari ücret 8 bin 500 lira oldu. Sadece asgari ücret bile iktidarımızın işçisine emekçisine verdiği önemin göstergesi. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik. Toplumumuzun tüm kesiminin yanında olduk."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* HAK-İş Konfederasyonumuzun 15. Olağam Genel Kurulunda sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Kuruluşundan bu yana HAK-İş çatısı altında çalışmış herkesi tebrik ediyorum. Türkiye bugünlere sadece şehitlerimizin kanlarıyla değil, işçilerin mübarek alın terleriyle de gelmiştir.

* HAK-İş temsil ettiği kitle itibarıyla bizim de sendikamızdır. Gençlik yıllarında İETT'de işçi olarak çalışmış bir kardeşinizim. Gazete kağıtlarına serilmiş bir sofrada yemek yemenin ne olduğunu çok iyi bilirim. İşçi kardeşlerimizin evlerine ekmek götürmek için zorluklara nasıl göğüs gerdiğini çok iyi bilirim. Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık, nereden geldiğini unutanlardan, mazisini inkar edenlerden olmadık. Tecrübe ettiğimiz bu değerler bize hep rehberlik ettik.

* Örgütlenme, sendikal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok önemli adımlar attık. Kılık kıyafet uygulamasındaki ayrımcı uygulamalara biz son verdik. Bizden önce işçilerimizin en önemli meselesi 1 Mayıs'tı. Her zaman kan dökülürdü. Buna son vererek 1 Mayıs'ı resmi tatil yaptık. İşçi sağlığı konusunda da çok önemli adımlar attık.

* Ücretler konusu en hassas olduğumuz konuların başında geldi. Bugün asgari ücret 8 bin 500 lira oldu. Sadece asgari ücret bile iktidarımızın işçisine emekçisine verdiği önemin göstergesi. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik. Toplumumuzun tüm kesiminin yanında olduk. Göreve geldiğimizde asgari ücret 184 liraydı dolar olarak 124 dolara tekabül ediyordu. Bugün asgari ücret 8 bin 500 lira oldu yaklaşık 440 dolar. 2002'de benzinin litre fiyatı 1,5 liraydı asgari ücretle 110 litre benzin alınabiliyordu. Bugün asgari ücretle 410 litre benzin alınabiliyor.

* Covid-19 salgını döneminde muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmak isteyenlere fırsat vermedik. Hamdolsun son 21 yılda bu sözümüze hep sadık kaldık. Çalışanlarımızı enflasyona ezditmedik. Toplumumuzun tüm kesimlerinin yanında olduk. Ülkemizin yaşadığı ciddi sıkıntalara rağmen bu hassasiyetimizi koruduk. Yatırım, istihdam, üretim, cari fazla yoluyla büyümeyi asla ihmsl etmedik. Üretimi ve yatırımı teşvik ettik. Yatırım olursa istihdam olacaktır, istihdam olursa işsizlik azalacaktır. Muhalefetin baskısına boyun eğseydik şimdi çok kötü bir yerde olurduk. ABD'de yaşanan banka iflasları yüksek faiz riskini ortaya koydu.

* Rusya-Ukrayna savaşındaki dengeli duruş sayesinde Türkiye,'yi bir girdaba girmekten koruduk. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesini de 2 bin liraya yükselttik. Karadeniz gazını ülkemize getirerek insanımıza müjdeyi verdik. Togg'un yollara çıkmasından Kaan'ın hangardan çıkmasına kadar birçok stratejik adım attık. Gabar'da petrol çıkması dahil birçok müjdeyi dahil edebilir.

* Çalışanlarımıza verdiğimiz son müjdeönceki gün imzaladığımız kamu toplu sözleşmeleridir. En düşük kamu işçisi ücretini 12 bin liradan 21 bin liranın üzerine çıkardık. Bu toplu sözleşmesinin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi sırada memurlarımız var. Şimdi temmuz ayında bir adım daha adıyoruz. En düşük memur maaşını en düşün kamu işçisi maaşından ağaşı kalmayacak şekilde düzenliyoruz. En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak.