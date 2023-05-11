Tuncay Özkan'dan Erdoğan'ın memur maaşı müjdesine tepki: 'Yine taklit etti, teşekkürler Kılıçdaroğlu'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 14:06

Güncelleme: 11.05.2023 - 14:07

HAK-İŞ Genel Kurulu'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılacak düzenlemeyle en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Bakanımıza temmuz ayında bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatı verdim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a yanıt geldi. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Kılıçdaroğlu geçen hafta, iktidarımızda en düşük memur maaşı asgari ücretin 2,5 katı olacak, yani net 21.265 TL olacak demişti. Erdoğan yine taklit etti. Kılıçdaroğlu doğruyu söyler, kaynağı halk için kullanır. Teşekkürler Kılıçdaroğlu!''

Kılıçdaroğlu geçen hafta, iktidarımızda en düşük memur maaşı asgari ücretin 2,5 katı olacak, yani net 21.265 TL olacak demişti. Erdoğan yine taklit etti. Kılıçdaroğlu doğruyu söyler, kaynağı halk için kullanır. Teşekkürler Kılıçdaroğlu! https://t.co/SDWm95o8Du — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) May 11, 2023

Yakın zamanda da gündeme gelen seçim vaadi kopyalama söylemi, siyaset arenasında ''Kılıçdaroğlu söylüyor, Erdoğan yapıyor'' şeklinde yankılanmıştı. En çarpıcı örnek olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) üniversite öğrencilerinin fâizlerin ödenmesi meselesini dillendiren Kılıçdaroğlu'nun vaadinden sonra Erdoğan faizlerin silinmesi kararını hayata geçirdi.

Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık gündeme taşıdğı Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından sonra Erdoğan tarafından hayata geçirilmesi, seçim vaadi taklidi tartışmalarını gündeme taşımıştı.