2023 özel okul ücretleri ne kadar? Bakan Mahmut Özer'den açıklama
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Özel okullarda 2023 ücret artışını velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okullara ne kadar zam yapıldığını yarın açıklayacağını duyurdu.
Özer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "(Özel okullarda 2023 ücret artışı) Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" ifadelerini kullandı.
Mevzuata göre özel okullarda zam oranı yıllık ÜFE ve TÜFE'nin ortalamasına, artı eksi 5 eklenmesiyle belirleniyor. Bu oran geçen yıl sınırlandırılıp, yüzde 36,7 olarak belirlenmişti.
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