Yayınlanma: 27.12.2023 - 19:51

Güncelleme: 27.12.2023 - 20:13

Asgari ücrete yapılacak zam oranı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrasında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama yapması bekleniyor. Peki, 2024 asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrete ne kadar zam geldi? Yeni asgari ücret ne kadar? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRETİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

2015 - 1.273,50 TL

2016 - 1.647,00 TL

2017 - 1.777,50 TL

2018 - 2.029,50 TL

2019 - 2.558,40 TL

2020 - 2.943 TL

2021 - 3.577,50 TL

2022 - 6.471 TL

2023 - 10.008 TL

2024 YILI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2024 yılı asgari ücreti belli oldu. 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak olan asgari ücret, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Asgari ücrete yüzde 49 artış yapılmış oldu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Asgari ücret zam oranlarına göre oluşması planlanan miktarlar bu şekildeydi:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira