2024 asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrete ne kadar zam geldi? Yeni asgari ücret ne kadar?
Milyonlarca çalışan 2024 yılı için belirlenen asgari ücreti merak ediyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklaması ile 2024 yılı asgari ücret zammı belli oldu. İşte ayrıntılar...
Asgari ücrete yapılacak zam oranı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrasında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama yapması bekleniyor. Peki, 2024 asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrete ne kadar zam geldi? Yeni asgari ücret ne kadar? İşte ayrıntılar...
ASGARİ ÜCRETİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ
2015 - 1.273,50 TL
2016 - 1.647,00 TL
2017 - 1.777,50 TL
2018 - 2.029,50 TL
2019 - 2.558,40 TL
2020 - 2.943 TL
2021 - 3.577,50 TL
2022 - 6.471 TL
2023 - 10.008 TL
2024 YILI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2024 yılı asgari ücreti belli oldu. 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak olan asgari ücret, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Asgari ücrete yüzde 49 artış yapılmış oldu.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI
Asgari ücret zam oranlarına göre oluşması planlanan miktarlar bu şekildeydi:
Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira
Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira
Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira
Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira
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