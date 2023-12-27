Asgari ücrette kritik saatlere girilirken: 'Mutabakata varıldı' iddiası kulislerden sızdı

Yayınlanma: 27.12.2023 - 18:08

Güncelleme: 27.12.2023 - 18:24

Milyonlarca çalışan 2024'te geçerli olacak yeni asgari ücreti merakla bekliyor. İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor.

Erdoğan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında taraflarla bir araya geldi. Toplantının ardından Erdoğan, rakamı duyuracak.

Açıklama öncesi ise Ankara kulislerinden yeni asgari ücret zammına ilişkin son bilgiler sızdı. Yaklaşık 16 bin 500 - 17 bin 500 lira arası beklenen asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi durumunda 15 bin 962 liraya yükselecek. Yüzde 45'lik zam asgari ücreti 16 bin 532'ye çıkarırken yüzde 50'lik zam gelmesi durumunda 17 bin 103 lira olarak belirlenecek.

'MUTABAKATA VARILDI' İDDİASI

Erdoğan ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu temsilcilerinin bir araya geldiği toplantı sürerken Ankara'dan gelen kulis bilgileri yeni asgari ücretin ipuçlarını verdi. Gazeteci Faruk Erdem, yüzde 45 oranında bir artış konusunda mutabakata varıldığını ifade etti. Faruk Erdem, Ankara'dan gelen kulis bilgisini paylaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu rakama bir ekleme yapacağını belirtti.

ERDOĞAN EKLEME YAPACAK MI?

SGK uzmanı Mert Nayır ise hükümete yakın A Haber'in yayınına bağlanarak yüzde 40 oranında bir mutabakat sağlandığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da üstüne bin lira bir ekleme yapacağını ve asgari ücretin 17 bin lira olacağını belirtti.