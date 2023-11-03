2024 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu! MTV çeşitli harçlar araç muayene ücreti ne kadar olacak?

Yayınlanma: 03.11.2023 - 11:00

Güncelleme: 03.11.2023 - 11:55

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla 2024 yılı yeniden değerleme oranları da belli oldu. Buna göre 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi Üretici Fiyat Enlfsayonu (Yİ-ÜFE), ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi. Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2024 yılında vergi ve harçlar yüzde 58,46 oranında artırılacak.

Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak.

Yeniden değerleme, Yİ-ÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50’ye kadar azaltma ve yüzde 50’ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yetkisini geçen yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi verisinde kullanmış, yüzde 122,9 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranının 2023 yılında yüzde 61,5 olarak uygulanmasına karar verilmişti.