Yayınlanma: 11.12.2023 - 21:10

Güncelleme: 11.12.2023 - 21:10

2024 yılında asgari ücretin net olarak ne kadar olacağını belirtmek için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, asgari ücret belirleme süreci devam etmektedir ve belirlenen tarihlerde yapılacak toplantılarda sonuçlar açıklanacak. Peki, 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak? 2. Asgari ücret toplantısı ne zaman?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?

İlk asgari ücret toplantısı 11 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirildi ve ikinci toplantı ise 18 Aralık Pazartesi günü yapılacaktır. Bu toplantılarda, işçi ve işveren temsilcileri, ekonomik koşulları, enflasyonu, işçi geçim şartlarını ve ülkenin genel ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak asgari ücretin belirlenmesine karar vereceklerdir.

Bakan Işıkhan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, komisyonun asgari ücreti belirlerken işçilerin geçim şartlarını ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu dikkate alacağını belirtmiştir. Ayrıca, asgari ücretin enflasyona ezdirmeyecek şekilde belirlenmesi için çalışacaklarını ve niyetlerinin asgari ücreti mutabakatla tespit etmek olduğunu ifade etmiştir.

2024 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Şu an için bilinen bilgilere göre, asgari ücret bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 TL 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 TL 32 kuruş olarak uygulanmaktadır. Ancak, bu miktar, yapılan toplantılarda alınacak kararlar ve olası zamlarla değişebilir.