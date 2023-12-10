Destici'den 'asgari ücret' çıkışı: 'En az 17 bin lira olmalı'
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, iktidar tarafından asgari ücrete 'tek zam' söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bir yıl boyunca asgari ücretli bu rakama, bu ücrete mahkum bırakılırsa asgari ücretli haksızlık olmaz mı?" sözlerini kaydeden Destici, asgari ücretin refah payı eklenerek 17 bin lira olmasını önerdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu.
Destici, asgari ücrete geçen yıl verdiği teklifle hem ocak ayında tem de temmuz ayında 2 kez zam yapıldığını anımsattı.
"ASGARİ ÜCRETLİYE HAKSIZLIK OLMAZ MI?"
Yüksek enflasyonun devam ettiğini belirten Destici, şunları kaydetti:
"Yıl sonu enflasyon beklentisi 65-70 arası. Önümüzdeki 2024 yılıyla ilgili enflasyon beklentisi de yüzde 50 civarında. Peki enflasyonun yüzde 50 ve üzeri olacağı bir ülkede asgari ücret, yılda bir kere sadece ocak ayında tespit edilir, bir yıl boyunca asgari ücretli bu rakama, bu ücrete mahkum bırakılırsa asgari ücretli haksızlık olmaz mı? Onun aldığı para enflasyon karşısında erimez mi? Eksilmez mi?"
"YILDA 2 KEZ TESPİT EDİLMELİDİR"
Destici, "Zaten en düşük çalışma maaşından bahsediyoruz. Onun için enflasyon tek haneli rakamlara inene kadar enflasyon, ülkemizde yılda en az 2 kez tespit edilmeye devam etmelidir. Bundan hiç kimse taviz vermemelidir" ifadelerini kullandı.
"17 BİN CİVARINDA OLMASINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Asgari ücret artışının enflasyon artışı ve bunun üzerinde bir refah payı ile birlikte 15 bin lira seviyesinde ya da onu geçeceğini gördüklerini değinen Destici, "Biz burada Büyük Birlik Partisi olarak bir refah payıyla eklenerek bu rakamın en az 17 bin civarında olmasının doğru olduğunu düşünüyoruz ve bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi.
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