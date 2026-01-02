2024 yılını zararla kapatan BOTAŞ’ta mevzuata aykırı ödemeler tespit edildi: Müdürler ‘limiti’ aştı!

Sayıştay’ın Meclis’e sunulan BOTAŞ Denetim Raporu’na göre, BOTAŞ’ta müdür ve üzeri unvanlardaki kapsam dışı personele, unvanın çıplak ücretine ve tutulan puantaja göre değişiklik gösteren tutarlarda nöbet ücreti ödendiği ancak ödenen bu ücretin Cumhurbaşkanı Kararı’na göre belirlenen limit hesaplamalarına dahil edilmediği ortaya çıktı. Sayıştay, “Cumhurbaşkanı Kararı’nda sarih bir şekilde hangi ödemelerin limit hesaplamalarına dahil edilmesi gerektiği ifade edildiği halde nöbet ücretinin limit hesaplamalarına dahil edilmeksizin personele limitin üzerinde ücret ödenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir” uyarısında bulundu. Sayıştay, “Fiilen fazla mesai mevzu bahis olmadığından; müdür ve üzeri unvanlarda bulunan kapsam dışı personele ödenen nöbet ücretinin, fazla mesai ücreti gibi değerlendirilmesi mümkün görünmemektedir” dedi.

‘İLAVE ÖDEME’ DE YAPILMIŞ!

BOTAŞ’ın toplu iş sözleşmelerine tabi olmayan personelini niteleyen kapsam dışı personele mevzuatta yer almadığı halde “ilave ödeme” maaş kalemi adı altında ödeme yapıldığı, ayrıca bu ödemenin kapsam dışı personel için altı ayda bir Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden belirlenen brüt ücret taban/tavan limitinin dışında tutulduğu da tespit edildi.

‘İLGİLİLERDEN TAHSİL EDİN’

Sayıştay, mevzuatta yer almadığı halde BOTAŞ kapsam dışı personeline yapılan bu ödemenin sonlandırılmasını, bütçeden mevzuata aykırı olarak çıkan bu ödemenin ilgililerden tahsil edilmesini önerdi.

‘YASAL DAYANAĞI YOK’

Sayıştay, BOTAŞ’ta istihdam edilen 457 personele herhangi bir yasal dayanağı olmaksızın çocuk bakım yardımı yapıldığını da belirledi. Bu arada şirket giderlerini etkileyen mevzuat düzenlemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan görüş alınmadığı da tespit edildi. Sayıştay’ın raporuna göre, BOTAŞ 2024 yılını 44 milyar 960 milyon 594 bin 448,20 TL dönem net zararı ile kapattı.