2024 yılıyla ilgili ürün destekleri açıklandı. Üreticiler maliyete dikkat çekti

Yayınlanma: 25.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.08.2024 - 04:00

Yüksek üretim maliyetleri çiftçinin topraktan uzaklaşmasına neden olurken 2024 yılına ilişkin dün açıklanan tarımsal destekler de yine tepkilere yol açtı. Mazot, gübre, fark ödemesi (prim), yem bitkileri ve diğer bazı desteklerin yer aldığı “2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin” cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni kararda en çok dikkat çeken konulardan biri desteklerin yine yıllık açıklanması oldu. Daha önce bu desteklerin de üç yıllık olacağını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün bir açıklama yaparak yıllık destek modelinin üretim planlaması nedeniyle son kez yapıldığını belirtti. Karara göre mazot desteği genelde yüzde 20 civarında artarken gübre destekleri daha yüksek oldu. Primler açısından ise 2024’te 17 bitkisel üründen biri olan kütlü pamukta destek geçen yıla göre değişmedi. Açıklanan desteklerle ilgili konuşan Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan şöyle konuştu:

10 YILDIR DEĞİŞMEDİ

“Her gün çiftçiye destek diye bir şeyler açıklıyorlar ama verilen bir şey yok. Maliyetler neredeyse yüzde 200 artarken devletin bize verdiği yüzde 2-3 civarında destek yetmiyor. Bu işin artık sürdürülebilirliği kalmadı. Bazı bölgelerde hayvancılıkla bitkisel üretimi bir arada yapıyorlardı. Şimdi hayvancılığı da bırakıp aynı zamanda bitkisel üretimi de bırakma noktasına getirdiler insanları. Uzun zamandır olmayan çiftçi mitingleri olmaya başladı. Ama hâlâ çiftçiyi görmüyorlar. Sanayicinin, patronların istediklerini yapıyorlar. 7-8 seneden beri çiftçi üreterek batıyor.”

Öte yandan fındık üreticilerinin alan bazlı gelir desteği yine değişmedi. TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bu desteğin yetersiz olduğuna vurgu yaparak “2009’da başlayan bu destek 10 yıldır 170 lira. Üretici bunun artması talebinde bulunuyordu. 10 yıldır aynı miktarda ödenen bu destek çok gerilerde kaldı. Fındıkta maliyetler çok arttı. Dolayısıyla üreticilerimiz bu desteğin en az 500 lira artırılmasını talep ediyor” diye konuştu.