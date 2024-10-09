Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Uzman isim hesapladı: Refah payı ayrıntısı...

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Uzman isim hesapladı: Refah payı ayrıntısı...

Ocak ayında asgari ücretin yanı sıra özel sektör çalışanları, işçiler, memurlar ve memur emeklilerinin yeni maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre belirlenecek. SGK Uzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklileri için 2025 zammını hesapladı. Ancak Karakaş'ın açıklamaları, refah payı bekleyenler için hayal kırıklığı yarattı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2024 Çarşamba, 10:43
Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Uzman isim hesapladı: Refah payı ayrıntısı...

2025 yaklaşırken, ocak ayı maaş güncellemeleri için önemli bir dönem olacak. Asgari ücretin yanı sıra özel sektör çalışanları, işçiler, memurlar ve emekliler toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre maaşlarını öğrenecekler.

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Uzman isim hesapladı: Refah payı ayrıntısı...

REFAH PAYINDA ARTIŞ OLMAYACAK

SGK Uzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin 2025 zammını hesaplayarak, refah payı bekleyenler için üzücü bir haber verdi. Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde, Karakaş, memur ve emeklilere Ocak 2025'te yüzde 10 zam yapılacağını belirtti. Ancak refah payı beklentilerinin karşılanmayacağını, ek bir artış olmayacağını vurguladı.

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Uzman isim hesapladı: Refah payı ayrıntısı...

2025 ZAM ORANI VE REFAH PAYI BEKLENTİLERİ

Karakaş, yazısında şunları söyledi: "Sosyal güvenlik mevzuatına göre, memurların maaşları ocak ayında güncellenmek zorunda. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme hükümlerine dayanıyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 19,31'lik artışın ardından, Ocak 2025'te yüzde 10 zam bekleniyor ancak refah payı beklentileri gerçekleşmeyecek."

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Uzman isim hesapladı: Refah payı ayrıntısı...

Üç aylık enflasyon verilerine göre, yüzde 8,93'lük farkın ortaya çıktığını belirten Karakaş, geri kalan aylardaki verilerin de dikkate alınacağını ve 2025 yılı için yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacağını ifade etti.

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Uzman isim hesapladı: Refah payı ayrıntısı...

REFAH PAYI BEKLENİYOR MU?

Karakaş, hükümetin OVP hedeflerine dikkat çekerek, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 43 seviyelerinde olduğunu belirtti. Ancak refah payının eklenmeyeceği yönünde bilgiler aldığını ve memur ve emekli maaşlarına ilave bir artış yapılmasının beklenmediğini kaydetti.

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