Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Uzman isim hesapladı: Refah payı ayrıntısı...
Ocak ayında asgari ücretin yanı sıra özel sektör çalışanları, işçiler, memurlar ve memur emeklilerinin yeni maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre belirlenecek. SGK Uzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklileri için 2025 zammını hesapladı. Ancak Karakaş'ın açıklamaları, refah payı bekleyenler için hayal kırıklığı yarattı.
2025 yaklaşırken, ocak ayı maaş güncellemeleri için önemli bir dönem olacak. Asgari ücretin yanı sıra özel sektör çalışanları, işçiler, memurlar ve emekliler toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre maaşlarını öğrenecekler.
REFAH PAYINDA ARTIŞ OLMAYACAK
SGK Uzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin 2025 zammını hesaplayarak, refah payı bekleyenler için üzücü bir haber verdi. Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde, Karakaş, memur ve emeklilere Ocak 2025'te yüzde 10 zam yapılacağını belirtti. Ancak refah payı beklentilerinin karşılanmayacağını, ek bir artış olmayacağını vurguladı.
2025 ZAM ORANI VE REFAH PAYI BEKLENTİLERİ
Karakaş, yazısında şunları söyledi: "Sosyal güvenlik mevzuatına göre, memurların maaşları ocak ayında güncellenmek zorunda. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme hükümlerine dayanıyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 19,31'lik artışın ardından, Ocak 2025'te yüzde 10 zam bekleniyor ancak refah payı beklentileri gerçekleşmeyecek."
Üç aylık enflasyon verilerine göre, yüzde 8,93'lük farkın ortaya çıktığını belirten Karakaş, geri kalan aylardaki verilerin de dikkate alınacağını ve 2025 yılı için yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacağını ifade etti.
REFAH PAYI BEKLENİYOR MU?
Karakaş, hükümetin OVP hedeflerine dikkat çekerek, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 43 seviyelerinde olduğunu belirtti. Ancak refah payının eklenmeyeceği yönünde bilgiler aldığını ve memur ve emekli maaşlarına ilave bir artış yapılmasının beklenmediğini kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Semih Çelik’in arkasındaki gizemli kişi ortaya çıktı
- Ünlü köfte zincirinde 'domuz eti' skandalı
- Adana halinin cuma günü kapatılmasına karar verildi
- Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı!
- DNA sonucuna Rezan Epözdemir'den ilk yanıt
- Cem Garipoğlu’nun ailesinden açıklama geldi!
- 'Alnınızı karışlamazsam namerdim!'
- Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti!
- 'İyi hal' kalkacak mı?
- ‘Beyler, kendinize gelin…’