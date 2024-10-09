Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Uzman isim hesapladı: Refah payı ayrıntısı...

REFAH PAYINDA ARTIŞ OLMAYACAK

SGK Uzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin 2025 zammını hesaplayarak, refah payı bekleyenler için üzücü bir haber verdi. Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde, Karakaş, memur ve emeklilere Ocak 2025'te yüzde 10 zam yapılacağını belirtti. Ancak refah payı beklentilerinin karşılanmayacağını, ek bir artış olmayacağını vurguladı.