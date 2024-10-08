En düşük emekli maaşı 2025'te ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı 2025'te ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşına enflasyon zammı ve ek iyileştirme gündemde; AKP Hükümeti 2025'in ilk yarısında yürürlüğe girecek düzenlemeler için hazırlıklara başladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2024 Salı, 10:13
En düşük emekli maaşı 2025'te ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı için hükümetin enflasyon zammı ve ek iyileştirme planları gündemde. 2025’in ilk yarısında geçerli olacak şekilde maaşlar, yıl sonu enflasyon oranına göre düzenlenecek. 

En düşük emekli maaşı 2025'te ne kadar olacak?

İKİ ALTERNATİF SENARYO

Hükümetin ilk senaryosunda enflasyonun yüzde 40 olması durumunda maaşın 17 bin 500 liraya çıkarılması planlanıyor. 

En düşük emekli maaşı 2025'te ne kadar olacak?

Alternatif senaryoda 6 aylık enflasyon farkına ek olarak 10 puanlık bir iyileştirme öngörülüyor, ki bu da en düşük maaşın ancak 16 bin 250 lira olabileceğini gösteriyor.

En düşük emekli maaşı 2025'te ne kadar olacak?

TEKLİF MECLİSE SUNULACAK

Ankara’daki ekonomi bürokrasisi, en düşük emekli maaşında yasal zamma ek iyileştirme yapılması için çalışmalarını sürdürüyor. İlgili yasa teklifinin Meclis’e sunulması planlanıyor.

En düşük emekli maaşı 2025'te ne kadar olacak?

Ekonomik bürokrasi yasal zamma ek olarak iyileştirme yapma çalışmalarını sürdürüyor. Ancak burada yine temel soru şu: Bu düzenlemeler, artan maliyetler karşısında emeklinin alım gücünü koruyabilecek mi? 

En düşük emekli maaşı 2025'te ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yönelik en güçlü senaryo yıl sonu enflasyon oranına dayandırılsa da, emeklilerin maaş artışları ve iyileştirmelerle ne derece rahatlayacağı belirsiz.

En düşük emekli maaşı 2025'te ne kadar olacak?

Yaklaşık 6 milyon emekliyi ilgilendiren bu iyileştirme ile en düşük emekli maaşı üzerinde tamamlayıcı düzenlemeler yapılacak.

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