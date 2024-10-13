Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın emekli maaşı belli oldu
Açıklamalarıyla kamuoyunun gündeminden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın emekli aylığı Ekim 2024 itibarıyla 78 bin TL ila 78 bin TL arasında hesaplandı. Erbaş’ın emekli ikramiyesi ise 1,8 milyon TL’ye yükseldi.
Ocak 2024’te emekli olması durumunda 65 bin TL maaş alması beklenen Diyanet İşleri Ali Erbaş’ın emekli aylığının Ekim 2024 itibarıyla 78 bin TL olarak hesaplandığı öğrenildi.
Erbaş’ın emekli ikramiyesinin ise 1,5 milyon TL’den 1,8 milyon TL’ye yükseldiği kaydedildi.
BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda üst düzey pozisyonlarda görev yapan diğer bazı personelin emekli aylıkları temmuz ayındaki zamların ardından şu seviyeye yükseldi:
- Başkan Yardımcısı (Memuriyette 40 yılını tamamlayan): 63 bin 102 TL
- Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği: 47 bin 36 TL
- Ankara, İstanbul ve İzmir kentlerinde görev yapan il müftüleri: 44 bin 235 TL
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