Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın emekli maaşı belli oldu

Yayınlanma: 13.10.2024 - 10:57

Güncelleme: 13.10.2024 - 10:57

Ocak 2024’te emekli olması durumunda 65 bin TL maaş alması beklenen Diyanet İşleri Ali Erbaş’ın emekli aylığının Ekim 2024 itibarıyla 78 bin TL olarak hesaplandığı öğrenildi.

Erbaş’ın emekli ikramiyesinin ise 1,5 milyon TL’den 1,8 milyon TL’ye yükseldiği kaydedildi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda üst düzey pozisyonlarda görev yapan diğer bazı personelin emekli aylıkları temmuz ayındaki zamların ardından şu seviyeye yükseldi: