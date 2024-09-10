2025-2027 dönemi orta vadeli programının sigorta gündemi de yoğun: Gündem ZAS ve TES

Zorunlu afet sigortası (ZAS) yeni yılın ilk çeyreğinde yasalaşacak. Otomatik BES, 2025 sonunda tamamlayıcı emeklilik sistemine (TES) dönüşecek.

2025-2027 dönemi orta vadeli programının sigorta gündemi de yoğun: Gündem ZAS ve TES
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Serhat Aligil
Yayınlanma: 10.09.2024 - 04:00

Türkiye ekonomisinin 2025- 2027 dönemi için hazırlanan orta vadeli program (OVP), sigorta ve bireysel emeklilik sistemi (BES) açısından da önemli. Bu kapsamda “afetlere dirençli yapının finansmanı” başlığı altında şu hedef yer aldı: 

“Tüm afet tehlikelerini kapsayacak afet sigortası geliştirilerek yaygınlaştırılacak, zorunlu deprem sigortasının beyanı ve ödemesinin etkin takibi sağlanacaktır.” 

Projesi tamamlanan zorunlu afet sigortasıyla (ZAS) ilgili bu hedef için yeni yılın ilk çeyreğinde yasa çalışması yapılacak ve uygulama başlayacak. “Tasarrufların artırılması” başlığı altında ise “Uzun vadeli tasarrufların artırılması bakımından önemli olan bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemini geliştirici düzenlemeler hayata geçirilecek” hedefi yer aldı. 

Bu kapsamda, otomatik katılım sisteminin (otomatik BES) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sisteminin (TES) kurulacağı belirtirdi. İlgili yasa 2025’in dördüncü çeyreğinde yapılacak. Bu açıklama sonrası basına yansıyan haberlerde ise düzenlemenin kıdem tazminatıyla ilişkilendirileceğine ilişkin kulis bilgileri yer aldı. 

‘KIDEM’ KONUŞULMADI

Ancak Cumhuriyet’e konuşan sigorta sektörü temsilcileri, otorite ile yapılan toplantılarda böyle bir konunun görüşülmediğini belirttiler. TES ile ilgili ilk tartışmalar dört yıl önce yapılmış ve o zaman gündeme getirilen kıdem tazminatı sistemiyle ilgili değişiklik işçi örgütlerinin büyük tepkisi nedeniyle gündemden kalkmıştı.


Etiketler: #BES #Zorunlu Afet Sigortası

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