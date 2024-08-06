Ticari sigorta fiyatları ikinci çeyrekte sabit
March’ın yeni yayımladığı “Küresel Sigorta Piyasa Endeksi”ne göre 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1 artan küresel ticari sigorta fiyatları ikinci çeyrekte sabit kaldı.
Bulgular, 2017 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana ilk kez küresel bileşik fiyatların artmadığına işaret ediyor.
İlgili rapora göre fiyatların ılımlı devam etmesi, büyük ölçüde küresel sabit kıymet piyasasında sigortacılar arasında artan rekabetten kaynaklanıyor.
Marsh Türkiye Üst Yöneticisi Yeşim Aksüt, “Bu olumlu bir durum. Bazı branşlarda devam eden fiyat artışlarını, müşterilerin bugün karşı karşıya oldukları karmaşık süreçlerin üstesinden gelmelerine ve risklerini finanse etmekle ilgili kararlarına destek olabilmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.
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