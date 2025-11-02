Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, memurlar, emekliler, ev sahipleri ve kiracıların yakın takibinde yer alıyor. Peki, 2025 Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KA ÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk iş gününde açıklanan enflasyon verileri için ekim ayı tarihi belli oldu.

Buna göre; Ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.

EKONOM İSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE Y ÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 28 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.