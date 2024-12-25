Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:43

Güncelleme: 25.12.2024 - 09:43

Asgari ücret zammı yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilen asgari ücret, her yurttaşı ilgilendiriyor. Peki, 2025 GSS primi ne kadar? 2025 isteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu?

GSS NEDİR?

Genel sağlık sigortası; esasen 1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren, sonradan 1 Ocak 2012 tarihi itibarı ile AKP Hükûmeti tarafından zorunlu statüsünde uygulanmaya başlanmış, Türkiye’de ikamet eden herkesi kapsayan bir sigorta türüdür. GSS sistemi, herkesin sağlık hizmetlerine erişimini eşit ve standart hâle getirme gerekçesiyle kurulmuştur.

Uygulama kapsamında işsiz kimselerin gelir yetersizliğini kanıtlama amacıyla gelir testine tabii tutulması gerekir, bu test ise bireyleri ailelerinin gelir ve mal varlıkları üzerinden sanki geliri varmış gibi değerlendirmesi nedeniyle kamuoyunda işsiz evlat vergisi olarak da bilinir.

2025 GSS PRİM ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkiledi. Günlük GSS primi 600,80 TL’den 781,04 TL'ye yükselecek.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLDU?

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 8 bin 321,04 TL olacak. İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi de 62 bin 407.87 TL olarak gelecek yıl uygulanacak.