8.01.2026 16:27:00
2025'in en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu: Altın, dolar, Euro, borsa...

2025 yılında en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu. Altın ilk sırada yer alırken, borsada büyük kayıpların oluştuğu görüldü. İşte 2025'te en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre en yüksek reel getiri sağlayan yatırım araçları belli oldu. En çok getiri sağlayan yatırım aracı belli olurken ayrıntılar da ortaya çıktı. İşte 2025'te en çok kazandıran yatırım araçları...

ALTIN ZİRVEDE

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 55,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 51,77 oranlarında reel getiri sağlayarak yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 8,93, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) yüzde 7,36 ve Euro yüzde 6,84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 6,25, DİBS yüzde 4,72 ve Euro yüzde 4,21 oranında yatırımcısına reel getiri kazandırarak öne çıktı.

DEĞER KAYBEDENLER!

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde Amerikan Doları yüzde 4,47 ve BIST 100 endeksi 11,35 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. 

TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan Doları yüzde 6,82 ve BIST 100 endeksi yüzde 13,53 oranlarında yatırımcısına zarar yazdı.

