2025'in en çok servet kaybeden isimleri belli oldu: Ekonomik belirsizlik onları vurdu!

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, milyarderlerin servetlerinde önemli değişimlere yol açtı.
Bazı isimler varlıklarını artırırken, bazı milyarderler ise yıl boyunca ciddi kayıplar yaşadı.
Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre serveti en çok azalan isimler şöyle sıralandı:
15- WANG XING
Wang Xing, 2025 yılında servetinden 3,8 milyar dolar kaybetti. Xing, 7,6 milyar dolarlık servetiyle küresel milyarderler listesinde 487. sırada yer aldı.
14- SCOTT FARQUHAR
Scott Farquhar’ın serveti 2025’te 4,0 milyar dolar azaldı. Farquhar, 10,7 milyar dolarlık servetiyle listede 306. sırada bulunuyor.
13- GEORGE KAISER
George Kaiser, 2025 yılında 4,0 milyar dolarlık servet kaybı yaşadı. Kaiser, 10,3 milyar dolarlık servetiyle küresel sıralamada 329. sırada yer aldı.
12- MIKE CANNON-BROOKES
Mike Cannon-Brookes’un serveti 4,0 milyar dolar geriledi. Cannon-Brookes, 10,5 milyar dolarlık servetiyle listede 316. sırada konumlandı.
11- SHAPOOR MISTRY
Shapoor Mistry ve ailesinin serveti 2025’te 4,2 milyar dolar azaldı. Aile, 34,4 milyar dolarlık servetiyle küresel listede 64. sırada yer aldı.
10- AZIM PREMJI
Azim Premji, 2025 yılında 4,2 milyar dolarlık servet kaybı yaşadı. Premji, 26,7 milyar dolarlık servetiyle listede 88. sırada bulunuyor.
9- LOW TUCK KWONG
Low Tuck Kwong’un serveti 4,5 milyar dolar azaldı. Kwong, 23,4 milyar dolarlık servetiyle küresel sıralamada 108. sırada yer aldı.
8- MIKHAIL FRIDMAN
Mikhail Fridman, 2025’te 4,8 milyar dolar servet kaybetti. Fridman, 10,0 milyar dolarlık servetiyle listede 345. sırada bulunuyor.
7- RAVI JAIPURIA
Ravi Jaipuria’nın serveti 2025’te 5,0 milyar dolar geriledi. Jaipuria, 12,3 milyar dolarlık servetiyle küresel listede 258. sırada yer aldı.
6- SHIV NADAR
Shiv Nadar, 2025 yılında 5,6 milyar dolarlık servet kaybı yaşadı. Nadar, 37,5 milyar dolarlık servetiyle listede 55. sırada konumlandı.
5- JEFFERY HILDEBRAND
Jeffery Hildebrand’ın serveti 5,9 milyar dolar azaldı. Hildebrand, 12,5 milyar dolarlık servetiyle küresel sıralamada 248. sırada yer aldı.
4- MANUEL VILLAR
Manuel Villar, 2025’te 12,6 milyar dolarlık kayıpla dikkat çekti. Villar, 9,9 milyar dolarlık servetiyle listede 348. sırada bulunuyor.
3- DUSTIN MOSKOVITZ
Dustin Moskovitz’un serveti 2025 yılında 16,1 milyar dolar geriledi. Moskovitz, 12,2 milyar dolarlık servetiyle küresel listede 261. sırada yer aldı.
2- CHANGPENG ZHAO
Changpeng Zhao, 2025 yılında servetinden 17,3 milyar dolar kaybetti. Zhao, 36,0 milyar dolarlık servetiyle küresel milyarderler listesinde 58. sırada yer aldı.
1- BILL GATES
Bill Gates’in serveti 2025’te 41,5 milyar dolar azaldı. Gates, 117,2 milyar dolarlık servetiyle küresel listede 16. sırada konumlandı.