2025'in en çok servet kaybeden isimleri belli oldu: Ekonomik belirsizlik onları vurdu!

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, milyarderlerin servetlerinde önemli değişimlere yol açtı.

Bazı isimler varlıklarını artırırken, bazı milyarderler ise yıl boyunca ciddi kayıplar yaşadı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre serveti en çok azalan isimler şöyle sıralandı:

15- WANG XING Wang Xing, 2025 yılında servetinden 3,8 milyar dolar kaybetti. Xing, 7,6 milyar dolarlık servetiyle küresel milyarderler listesinde 487. sırada yer aldı.

14- SCOTT FARQUHAR Scott Farquhar’ın serveti 2025’te 4,0 milyar dolar azaldı. Farquhar, 10,7 milyar dolarlık servetiyle listede 306. sırada bulunuyor.

13- GEORGE KAISER George Kaiser, 2025 yılında 4,0 milyar dolarlık servet kaybı yaşadı. Kaiser, 10,3 milyar dolarlık servetiyle küresel sıralamada 329. sırada yer aldı.

12- MIKE CANNON-BROOKES Mike Cannon-Brookes’un serveti 4,0 milyar dolar geriledi. Cannon-Brookes, 10,5 milyar dolarlık servetiyle listede 316. sırada konumlandı.

11- SHAPOOR MISTRY Shapoor Mistry ve ailesinin serveti 2025’te 4,2 milyar dolar azaldı. Aile, 34,4 milyar dolarlık servetiyle küresel listede 64. sırada yer aldı.

10- AZIM PREMJI Azim Premji, 2025 yılında 4,2 milyar dolarlık servet kaybı yaşadı. Premji, 26,7 milyar dolarlık servetiyle listede 88. sırada bulunuyor.

9- LOW TUCK KWONG Low Tuck Kwong’un serveti 4,5 milyar dolar azaldı. Kwong, 23,4 milyar dolarlık servetiyle küresel sıralamada 108. sırada yer aldı.

8- MIKHAIL FRIDMAN Mikhail Fridman, 2025’te 4,8 milyar dolar servet kaybetti. Fridman, 10,0 milyar dolarlık servetiyle listede 345. sırada bulunuyor.

7- RAVI JAIPURIA Ravi Jaipuria’nın serveti 2025’te 5,0 milyar dolar geriledi. Jaipuria, 12,3 milyar dolarlık servetiyle küresel listede 258. sırada yer aldı.

6- SHIV NADAR Shiv Nadar, 2025 yılında 5,6 milyar dolarlık servet kaybı yaşadı. Nadar, 37,5 milyar dolarlık servetiyle listede 55. sırada konumlandı.

5- JEFFERY HILDEBRAND Jeffery Hildebrand’ın serveti 5,9 milyar dolar azaldı. Hildebrand, 12,5 milyar dolarlık servetiyle küresel sıralamada 248. sırada yer aldı.

4- MANUEL VILLAR Manuel Villar, 2025’te 12,6 milyar dolarlık kayıpla dikkat çekti. Villar, 9,9 milyar dolarlık servetiyle listede 348. sırada bulunuyor.

3- DUSTIN MOSKOVITZ Dustin Moskovitz’un serveti 2025 yılında 16,1 milyar dolar geriledi. Moskovitz, 12,2 milyar dolarlık servetiyle küresel listede 261. sırada yer aldı.

2- CHANGPENG ZHAO Changpeng Zhao, 2025 yılında servetinden 17,3 milyar dolar kaybetti. Zhao, 36,0 milyar dolarlık servetiyle küresel milyarderler listesinde 58. sırada yer aldı.