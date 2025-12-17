Cumhuriyet Gazetesi Logo
2025'in en çok servet kaybeden isimleri belli oldu: Ekonomik belirsizlik onları vurdu!
2025'in en çok servet kaybeden isimleri belli oldu: Ekonomik belirsizlik onları vurdu!

17.12.2025 17:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
2025'in en çok servet kaybeden isimleri belli oldu: Ekonomik belirsizlik onları vurdu!

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin güncel verileri, küresel piyasalardaki oynaklığın en zengin isimlerin portföylerini nasıl etkilediğini ortaya koydu. 2025 yılı boyunca varlık yönetiminde zorlanan birçok milyarder milyarlarca dolarlık kayıp yaşarken, servet dağılımındaki bu değişimler küresel listenin alt sıralarını da yeniden şekillendirdi. Peki 2025 yılında hangi milyarder ne kadar kaybetti? Serveti en çok azalan isimlerin güncel varlığı ne kadar?

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, milyarderlerin servetlerinde önemli değişimlere yol açtı.

Bazı isimler varlıklarını artırırken, bazı milyarderler ise yıl boyunca ciddi kayıplar yaşadı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre serveti en çok azalan isimler şöyle sıralandı:

15- WANG XING

Wang Xing, 2025 yılında servetinden 3,8 milyar dolar kaybetti. Xing, 7,6 milyar dolarlık servetiyle küresel milyarderler listesinde 487. sırada yer aldı.

14- SCOTT FARQUHAR

Scott Farquhar’ın serveti 2025’te 4,0 milyar dolar azaldı. Farquhar, 10,7 milyar dolarlık servetiyle listede 306. sırada bulunuyor.

13- GEORGE KAISER

George Kaiser, 2025 yılında 4,0 milyar dolarlık servet kaybı yaşadı. Kaiser, 10,3 milyar dolarlık servetiyle küresel sıralamada 329. sırada yer aldı.

12- MIKE CANNON-BROOKES

Mike Cannon-Brookes’un serveti 4,0 milyar dolar geriledi. Cannon-Brookes, 10,5 milyar dolarlık servetiyle listede 316. sırada konumlandı.

11- SHAPOOR MISTRY

Shapoor Mistry ve ailesinin serveti 2025’te 4,2 milyar dolar azaldı. Aile, 34,4 milyar dolarlık servetiyle küresel listede 64. sırada yer aldı.

10- AZIM PREMJI

Azim Premji, 2025 yılında 4,2 milyar dolarlık servet kaybı yaşadı. Premji, 26,7 milyar dolarlık servetiyle listede 88. sırada bulunuyor.

9- LOW TUCK KWONG

Low Tuck Kwong’un serveti 4,5 milyar dolar azaldı. Kwong, 23,4 milyar dolarlık servetiyle küresel sıralamada 108. sırada yer aldı.

8- MIKHAIL FRIDMAN

Mikhail Fridman, 2025’te 4,8 milyar dolar servet kaybetti. Fridman, 10,0 milyar dolarlık servetiyle listede 345. sırada bulunuyor.

7- RAVI JAIPURIA

Ravi Jaipuria’nın serveti 2025’te 5,0 milyar dolar geriledi. Jaipuria, 12,3 milyar dolarlık servetiyle küresel listede 258. sırada yer aldı.

6- SHIV NADAR

Shiv Nadar, 2025 yılında 5,6 milyar dolarlık servet kaybı yaşadı. Nadar, 37,5 milyar dolarlık servetiyle listede 55. sırada konumlandı.

5- JEFFERY HILDEBRAND

Jeffery Hildebrand’ın serveti 5,9 milyar dolar azaldı. Hildebrand, 12,5 milyar dolarlık servetiyle küresel sıralamada 248. sırada yer aldı.

4- MANUEL VILLAR

Manuel Villar, 2025’te 12,6 milyar dolarlık kayıpla dikkat çekti. Villar, 9,9 milyar dolarlık servetiyle listede 348. sırada bulunuyor.

3- DUSTIN MOSKOVITZ

Dustin Moskovitz’un serveti 2025 yılında 16,1 milyar dolar geriledi. Moskovitz, 12,2 milyar dolarlık servetiyle küresel listede 261. sırada yer aldı.

2- CHANGPENG ZHAO

Changpeng Zhao, 2025 yılında servetinden 17,3 milyar dolar kaybetti. Zhao, 36,0 milyar dolarlık servetiyle küresel milyarderler listesinde 58. sırada yer aldı.

1- BILL GATES

Bill Gates’in serveti 2025’te 41,5 milyar dolar azaldı. Gates, 117,2 milyar dolarlık servetiyle küresel listede 16. sırada konumlandı.

