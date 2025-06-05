Kamu işçilerini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri, genellikle yüz binlerce çalışanı etkileyen kritik bir süreci temsil ediyor. Peki, 2025 Kamu işçilerine zam ne kadar olacak? Kamu işçilerine zam teklifi sunuldu mu?





2025 KAMU İŞÇİLERİNE ZAM NE KADAR?

Bakan Işıkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu işçilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. TÜHİS’in (Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası), işçi kesimini temsilen masada yer alan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in talepleri doğrultusunda çalışmalarını tamamladığını ifade etti. Görüşmelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Işıkhan, kamu işçilerine yönelik ilk zam teklifinin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını duyurdu.

KAMU İŞÇİSİNE ZAM NE KADAR OLACAK?

Henüz resmi bir zam oranı açıklanmadı. Ancak işçi sendikalarının taleplerinin yüksek enflasyon ve yaşam maliyetleri doğrultusunda şekillendiği biliniyor. 2023 ve 2024’te yapılan zamlar dikkate alındığında, 2025 için beklentiler enflasyon farkı + refah payı şeklinde oluşuyor.