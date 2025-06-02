Mayıs ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Haziran Salı günü açıklanacak. Mayıs ayı verileriyle birlikte Ocak ayına göre 5 aylık enflasyon verileri de netleşmiş olacak. Peki, 2025 Memur ve emekli maaş zammı enflasyon farkı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar kaç TL olacak?





2025 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Memur ve emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından 3 Haziran Salı günü açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon oranları doğrultusunda belli olacak.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin veriyi Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. TÜİK'in verilerine göre nisan ayında aylık enflasyon yüzde 3 oranında gerçekleşti.





EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için Nisan, Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.