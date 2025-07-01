MTV ödemeleri, araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra başlayan Motorlu Taşıtlar Vergi ödemesi, sicil kaydı bitene kadar da devam eder. Peki, 2025 MTV son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır?





2025 MTV ÖDEMESİ SON GÜN NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz itibarıyla başladı. Araç sahiplerinin her yıl iki eşit taksit halinde ödediği MTV’nin ikinci taksiti temmuz ayı içerisinde yatırılmak zorunda.

Ödemeler için son tarih 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan araç sahiplerine aylık gecikme faizi uygulanacak.

MTV ödemeleri;

e-Devlet,

Dijital Vergi Dairesi (gib.gov.tr),

bankaların internet ve mobil şubeleri,

PTT şubeleri,

vergi daireleri üzerinden kolayca yapılabiliyor.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere vergi ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunduğu çeşitli dijital ve fiziksel kanallar aracılığıyla pratik şekilde yapılabiliyor.

Mükellefler; Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı, banka hesabı ya da yurt dışı banka kartları ile ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı gibi alternatif ödeme yöntemleri de sunuluyor.

Şifre girmeye gerek kalmadan sadece plaka, T.C. kimlik numarası, tescil tarihi veya sahiplik belgesi tarihi gibi bilgilerle MTV ödemesi Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor.

Bunların yanı sıra, isteyenler vergi daireleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı banka şubelerinden de ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.