2025’te borcu en çok artan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin durumu dikkat çekti

Küresel borç, yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 346 trilyon dolara yükseldi. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), "Küresel Borç Monitörü" raporunu “Yeni bir borç birikimi dalgası yaklaşıyor - Bu kez farklı olabilir mi?” başlığıyla yayımladı. Rapora göre toplam küresel borç, yılın ilk üç çeyreğinde 26,4 trilyon dolardan fazla arttı. Geçen yılın aynı döneminde 327,5 trilyon dolar seviyesinde bulunan borç, üçüncü çeyrek itibarıyla yeni bir rekora ulaştı. Bu dönemde borcun küresel GSYH’ye oranı yüzde 310 olarak hesaplandı.

ABD VE ÇİN BORÇ ARTIŞINDA BAŞI ÇEKİYOR

Büyük ölçüde kamu borçlanmasındaki yükselişin etkisiyle hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalarda borçlar tarihi seviyelere çıktı. Artış özellikle ABD ve Çin’de yoğunlaşırken, önemli merkez bankalarının politika gevşetmesi borç birikimini hızlandırdı. Fransa, Almanya ve İngiltere’de de dikkat çekici artışlar kaydedildi.

Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu üçüncü çeyrekte 230,6 trilyon dolar olurken, gelişmekte olan ülkelerde borç 115,1 trilyon dolara ulaştı. Çin’in ardından en büyük artışlar Brezilya, Rusya, Kore, Polonya ve Meksika’da görüldü.

KAMU BORÇLARINDA YÜKSELİŞ HIZLANIYOR

Küresel borcun bileşenlerine bakıldığında, hanehalkı borçları üçüncü çeyrekte 64 trilyon dolara, finansal olmayan şirket borçları 99,3 trilyon dolara, kamu borçları 105,8 trilyon dolara ve finansal sektör borçları 76,6 trilyon dolara yükseldi.

GSYH’ye oranlarda ise hanehalkı borçları yüzde 57,3’e, finansal olmayan şirket borçları yüzde 88,5’e ve finansal sektör borçları yüzde 69,3’e gerilerken, kamu borçları yüzde 95,4’e yükseldi. Küresel borç artışı özellikle kamu sektöründe yoğunlaşırken, Çin ve ABD bu alanda başlıca artış kaydeden ülkeler oldu. Bu ülkeleri Fransa, İtalya ve Brezilya izledi.

TÜRKİYE’DE BORÇ DENGESİ NASIL DEĞİŞTİ?

Türkiye’de borçların GSYH’ye oranı incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla hanehalkı borçları yüzde 9,8’den yüzde 10’a yükseldi. Finansal olmayan şirket borçları yüzde 39,2’den yüzde 38,5’e, finansal sektör borçları ise yüzde 17,6’dan yüzde 17,5’e geriledi. Kamu borçları yüzde 27,7 düzeyinde yatay seyrini sürdürdü.