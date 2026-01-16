2025'te faiz giderleri rekor kırdı! Borçların faizi emekliye verilse en düşük aylık bakın ne kadar olurdu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Aralık 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşme Raporu, gelir-gider dengesinde faiz harcamalarının belirleyici rol oynadığını ortaya koydu. Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılında 1 trilyon 799,1 milyar TL açık verdi.

Ocak–aralık dönemini kapsayan verilere göre, bütçe giderleri 14 trilyon 634,6 milyar TL'ye ulaşırken, bütçe gelirleri 12 trilyon 835,5 milyar TL'de kaldı.

FAİZ GİDERLERİNDE REKOR

Rapora göre, 2025 yılı genelinde faiz giderleri 2 trilyon 54,4 milyar TL'ye yükseldi. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 61,7 oranında artış anlamına geldi. Faiz hariç bütçe giderleri ise 12 trilyon 580,2 milyar TL oldu. Bu da toplam giderlerin yüzde 14'ünün faiz giderleri olduğunu gösterdi.

'BU KARDEŞİNİZE YETKİYİ VERİN'

19 Haziran 2018 tarihinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kastederek “24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz. Bu toplantıda açıkça söylüyorum, yüksek faizle biz ülkemizi ayağa kaldıramayız. Biz eğer yatırımcıyı güçlü kılacaksak burada düşük faizle bu adımı atmak zorundayız” ifadelerini kullanmasının ardından politika faizinin 2002 tarihindeki seviyesini aşarak Mart 2024'te 50 puana çıkması dikkat çekmişti.

2025 yılında faiz giderleri de endişe verici seviyelere çıktı. Faize verilen paranın emekliler arasında bölüştürülmesi durumunda ortaya çıkan tablo şok etti.

EMEKLİ VE HAK SAHİPLERİ

Türkiye’de Mart 2025 itibarıyla toplam 16 milyon 859 bin emekli ve hak sahibi (pasif sigortalı) bulunduğu açıklanmıştı. Yaşlılık aylığı alan (emekli) sigortalıların sayısı 12 milyon 172 bin iken, ölen sigortalıların hak sahiplerinin sayısı 4 milyon 352 bin kişi olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

2025 yılında faize ödenen 2 trilyon 54,4 milyar TL'lik tutar 16 milyon 859 bin emekli ve hak sahibi arasında pay edildiğinde kişi başına yıllık 121 bin 857 lira, aylık ise 10 bin 154 lira artış yapılmasına imkân tanınabileceği hesaplandı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİNİ AŞIYOR!

Enflasyona karşın yapılması gereken zam ile en düşük emekli aylığı için teklif edilen 20 bin TL'nin kabul edilmesi durumunu göz önüne aldığımızda ayrıca faiz giderlerinin bu rakama eklenmesi ile en düşük emekli aylığı az 30 bin 154 TL seviyesine çıkabilir. Ayrıca hak sahiplerine bağlanan aylık, asıl aylığın tamamına karşılık gelmediği durumlarla birlikte bu rakamın daha da yükselmesi mümkün.

Mevcut durumda ise 16 bin 881 TL'ye faiz harcaması eklendiğinde en düşük aylık 27 bin 35 TL'ye yükseliyor.