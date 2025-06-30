Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 enflasyon oranını Temmuz ayında açıklayacak ve memur ile emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı kesinleşmiş olacak. Peki, 2025 Temmuz emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı yüzde kaç zamlanacak?

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin zam oranları 3 Temmuz Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşecek

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 NE KADAR OLACAK?

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında açıklanan enflasyon rakamlarına göre geride kalan 5 aylık hesaplamalarda emekliler şimdiden %15.09 zam almayı garantiledi. Enflasyonun eksi çıkmadığı durumlarda bunun altında bir maaş zammı olmayacak.

Haziran ayında enflasyonun yüzde 1.5 seviyelerinde olması bekleniyor. Bu durumda ise emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 16.81’e kadar yükselecek.

Maaşını alt sınırdan alan emekliler Ocak ayında yapılan artışa birlikte 14 bin 469 lira maaş alıyor. Zam oranının yüzde 16.81 olması durumunda en düşük emekli maaşı 16 bin 901 lira olacak.

Ortalama 17 bin lira alan emekli ise Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1.5 olması durumunda maaşı 2 bin 857 lira artacak.

17.500 lira alan emeklinin maaşı 2.941 lira, 18 bin lira maaş alan emeklinin 3 bin 25 lira, 18 bin lira maaş alan emeklinin maaşı ise 3 bin 109 lira yükselecek.

Yukarıdaki hesaplamalar enflasyon beklentisine göre hesaplanmıştır. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da açıklanacak ve kesin zam oranları belli olacak.

KÖK AYLIĞI DÜŞÜK OLANLAR İÇİN YASAL DÜZENLEME

Mevcut uygulamada kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emekli aylıkları bu tutara tamamlanıyor. Yasal düzenleme yapılmazsa temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak artıştan emeklilerin bir kısmı yararlanamayacak.

ENFLASYONA GÖRE ARTIŞ DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz’da enflasyon rakamlarını açıklaması ile beraber 6 aylık enflasyon belli olacak. Enflasyonun belli olmasıyla beraber en düşük emekli aylığında yapılacak artışın değerlendirilmesi için bir toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in bir araya gelmesi öngörülüyor.