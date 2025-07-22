2025 Temmuz Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman? TCMB faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı pek çok yatırımcının yakın takibinde yer alıyor. Enflasyon rakamlarının etkili olduğu faiz kararı, Para Politikası Kurulu PPK toplantısı sonrasında açıklanıyor. Peki, Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman? TCMB faiz beklentisi ne yönde?

TCMB TEMMUZ 2025 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Para Politikası Kurulu PPK takvimine göre bir sonraki faiz kararı 24 Temmuz Perşembe günü açıklanacak.

TCMB FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Uzmanlar, açıklanan enflasyon verisinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ana eğilim açısından takip ettiği mevsimsellikten arındırılmış TÜFE göstergelerinin haziranda ılımlı yükselişe işaret ettiğini belirterek, yavaşlayan enflasyonun faiz indirimi beklentilerini desteklediğini ifade etti.

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, TCMB’nin 24 Temmuz’daki PPK toplantısında politika faizinde indirimlerine 250 baz puan ile başlaması olasılığının yüksek olduğunu belirterek, yurtiçi ve küresel risklere karşı bu toplantıda da faiz koridorunu asimetrik şekilde korunması olasılığının bulunduğunu belirtti.