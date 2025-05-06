Yayınlanma: 06.05.2025 - 14:27

Güncelleme: 06.05.2025 - 14:27

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 3,00 yıllık bazda yüzde 37,86 oldu. Nisan ayı enflasyon rakamları ile memur ve emekli zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Peki, 2025 Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE BELLİ OLDU

Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında ise yüzde 3,00 olarak gerçekleşti.

Bu verilere göre, 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak hesaplandı.

Enflasyon - Yıllık - Aylık

Ocak 2025: 42,12 - 5,03

Şubat 2025: 39,05 - 2,27

Mart 2025: 38,10 - 2,46

Nisan 2025: 37,86 - 3,00

EMEKLİ VE MEMURLARIN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 oldu.

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,94 olarak hesaplandı.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere maaşlarına 2 kez zam alıyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

Kesin SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.