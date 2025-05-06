2025 Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak?
2025 Ocak ayında SSK, Bağkur emeklisinin zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlenmiş olup en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltilmişti. Peki, 2025 Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 3,00 yıllık bazda yüzde 37,86 oldu. Nisan ayı enflasyon rakamları ile memur ve emekli zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Peki, 2025 Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak?
4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE BELLİ OLDU
Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında ise yüzde 3,00 olarak gerçekleşti.
Bu verilere göre, 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak hesaplandı.
Enflasyon - Yıllık - Aylık
Ocak 2025: 42,12 - 5,03
Şubat 2025: 39,05 - 2,27
Mart 2025: 38,10 - 2,46
Nisan 2025: 37,86 - 3,00
EMEKLİ VE MEMURLARIN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 oldu.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,94 olarak hesaplandı.
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere maaşlarına 2 kez zam alıyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.
Kesin SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
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